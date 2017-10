Pp: Salvador reconoce que ha hecho una Ley de Vivienda sin tener competencias

València, 12 oct (EFE).- La portavoz popular de Vivienda de Les Corts, Elisa Díaz ha señalado hoy que la consellera María José Salvador reconoce a la Plataforma de Afectados por la Hipotecas que han aprobado una Ley de Vivienda "sobre la que no es competente" y que "invade competencias del Estado".

Por eso la consellera ha añadido que "apoyará una ley similar tramitada en el Congreso de los Diputados", según ha señalado la diputada popular en un comunicado.

"Es lamentable que el Consell se dedique a aprobar a sabiendas leyes inaplicables como la Ley de Función Social de la Vivienda que está plagada de preceptos de dudosa legalidad, hecha solo para el postureo y cumplir expediente ante personas en situación de especial vulnerabilidad", ha señalado.

Según Díaz, "la consellera, lo poco que ha hecho es aprobar una Ley que invade competencias para acabar pasando la pelota al Gobierno de España, mientras pierde el tiempo sin cumplir ni una sola de sus promesas sobre lo que sí tiene competencias".

"Son más de 20.000 desahucios los que se han frenado gracias a las políticas aprobadas por el Gobierno del PP, y es gracias al Plan de Vivienda Estatal por el que la Consellera puede hablar de rehabilitación de viviendas en nuestra Comunitat, puesto que la apuesta del Consell en vivienda no pasa de ser palabras vacías y sin presupuesto", ha asegurado.

La portavoz popular ha advertido que "esta injerencia legislativa del Consell va a hipotecar por muchos años la gestión de la Vivienda en la Comunitat Valenciana y va a repercutir negativamente en los ciudadanos".

Elisa Díaz ha explicado que Salvador ha firmado un documento con la PAH diciendo que sea el Gobierno de España quien legisle por tener las competencias para ello.

"A pesar de ser consciente de esta circunstancia y manifestarlo en voz alta, Salvador nos ha hecho perder el tiempo arrogándose competencias estatales de las que carece", ha afirmado.

Según la parlamentaria, "ha permitido aprobar un texto que no se puede aplicar y sobre el que tampoco está dispuesta a dialogar en la comisión bilateral establecida por el Ministerio".

"No se puede mirar hacia otro lado cuando se pretenden aprobar leyes fuera de la ley, y la consellera de Vivienda, del PSPV, es muy consciente de ello", ha añadido.

Díaz ha manifestado que "desde el primer momento hemos advertido que estábamos ante una Ley Frankenstein, que jamás resolverá los problemas de vivienda de la Comunitat, tal y como se está demostrando".

"La realidad demuestra que esta ley es un placebo que no resuelve nada ya que ni se están atendiendo a más personas de las que se atendía antes, ni se están parando más desahucios de los que se pararían sin esta Ley, ni se adjudican más viviendas públicas de las que se han adjudicado", ha apostillado.

Díaz ha concluido que "el Consell quiere impunidad, quiere saltarse la Ley y que no pase nada, y lo que no se puede es defender una ley a sabiendas de que incumple nuestra Carta Magna y que no se actúe por parte del Estado".