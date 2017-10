Vila-real apoya el "parany" y pide verificar un nuevo método de caza

Castellón, 11 oct (EFE).- El alcalde de Vila-real, José Benlloch (PSPV), ha mostrado hoy su apoyo al colectivo de "paranyers" y ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente que autorice las pruebas científicas del nuevo método de caza del cesto malla, "absolutamente compatible con el respeto a la naturaleza".

Benlloch se ha reunido este miércoles con el presidente de la Associació de Paranyers Apaval, Miguel Ángel Bayarri, para mostrar su apoyo al colectivo, con sede en la ciudad, en su solicitud a la Conselleria de Medio Ambiente de permitir pruebas científicas con todas las garantías con el nuevo método de captura ideado por la entidad.

"Apaval ha estado trabajando durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo, consciente de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y exigencias medioambientales, para adaptar la caza y diseñar un nuevo método de captura innovador, selectivo y absolutamente compatible con el respecto a la naturaleza, el cesto malla", ha señalado Benlloch, quien ha pedido a la Conselleria que autorice las pruebas.

Según el alcalde, estos estudios son la mejor forma de trabajar "desde la racionalidad y el diálogo sincero" para lograr una solución a una práctica, ha dicho, "tan arraigada en nuestra cultura e identidad".

En su opinión, "sería una irresponsabilidad que se perdiera un patrimonio, material e inmaterial, como el que genera el parany".

"Los verdaderos paranyers, que llevan muchos años de lucha por defender esta tradición tan nuestra, se merecen una oportunidad", ha insistido.

A su juicio, "sería una vergüenza, impropia de una Administración pública que se llena la boca con palabras como transparencia, gobierno abierto o participación ciudadana, que ahora se negara a autorizar algo absolutamente legal como es realizar estudios científicos para intentar encontrar una solución definitiva a un conflicto que lleva demasiados años", ha argumentado el alcalde.

Según Benlloch, no tiene sentido que se permitan los estudios científicos para atrapar especies con redes, que el zorzal (tordo) se pueda cazar con arma de fuego "sin ningún problema por doquier" y que no se permita "intentar investigar si hoy, adaptando los medios a las exigencias de los nuevos tiempos, podemos lograr una solución para que no se pierda este extraordinario patrimonio material e inmaterial".