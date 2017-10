Mata: Ha pasado lo peor y toca sentarse a reconfigurar el estado autonómico

València, 11 oct (EFE).- El portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, cree que "lo peor" ya ha pasado respecto del conflicto generado sobre Cataluña, y cree que ahora es el momento de "pensar en el futuro" y sentarse a hablar de la nueva configuración del estado autonómico.

Mata se ha referido así en Les Corts al ser preguntado por el requerimiento del Gobierno al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para que confirme si ayer proclamó la independencia de Cataluña, como paso previo a la posibilidad de activar el artículo 155 de la Constitución.

El diputado socialista no acaba de creer que eso sea poner en macha el artículo 155, y ha lamentado que el presidente del Gobierno se tome en serio "el teatrillo" sucedido ayer en el Parlamento de Cataluña, donde no se aprobó nada ni se declaró la independencia y luego se firmó "un papelito" que no tienen ninguna consecuencia.

"Si ayer hubo una declaración de independencia implícita, no puede haber respuestas explícitas", ha manifestado el portavoz socialista, quien ha asegurado que "no va a haber independencia en Cataluña" porque "no hay mecanismos para que eso ocurra ni hay ningún reconocimiento internacional".

En este sentido, ha considerado que las fuerzas políticas hacen "un flaco favor hablando de cosas que no existen" y ha asegurado que "ahora toca sentarnos a hablar de la nueva configuración del estado autonómico".

Ha señalado que la propuesta del president de la Generalitat, Ximo Puig, de impulsar "un nuevo Pacto de la Moncloa Territorial" es "la más trascendente que se ha hecho en España" y ha abogado por "repensar el Estado de las Autonomías", ya que no puede ser que haya ciudadanos desiguales y territorios incómodos con el reconocimiento de su singularidad.

"España está hoy más tranquila que anteayer, no ha habido DUI (Declaración Unilateral de Independencia)", ha insistido Mata, quien cree que es posible que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "siguiera sin hacer nada, a lo mejor mejoraban las cosas".

Ha advertido de que poner en macha el artículo 155 es "una cosa muy seria" y tendría que quedar explícito para qué cuestiones concretas, ya que ese artículo "no implica suspender la autonomía catalana sino tomar decisiones que restringen determinados aspectos de la autonomía".

Tras afirmar que "estamos en una antología del disparate", el portavoz socialista ha abogado por "bajar los ánimos" al tiempo que ha defendido que la posición del PSC y del PSOE "son muy sensatas".