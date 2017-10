Javier Moliner no teme un contagio independentista en la Comunitat

Castellón, 11 oct (EFE).- El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), ha tildado de "disparate" e "irresponsabilidad supina" la situación "a la que ha llevado a la sociedad catalana el presidente Puigdemont" y ha dicho que no teme que las "tentaciones" independentistas pasen a la Comunitat.

"Creo que para hacer el ridículo como lo hizo ayer en el Parlament no hacía falta ni haber violentado la ley, ni haber espantado a las empresas, ni haber fraccionado la sociedad catalana. Para llegar al punto al que todos sabíamos que iba a llegar, que es que la independencia es imposible, no hacía falta hacer tanto daño", ha afirmado sobre la situación en Cataluña.

En cuanto a si le preocupa un posible "contagio" a la Comunitat Valenciana, Moliner ha explicado que el "escarmiento de lo que está ocurriendo en Cataluña es suficientemente grave como para que si alguno tuvo alguna vez la tentación de contagiarse se le pase esa intención".

A juicio del presidente de la Diputación, "el Gobierno de la Generalitat sólo tiene un camino, que es volver al cumplimiento de la ley o declararse insumiso y convocar elecciones y esperar que la ley caiga sobre ellos".

Javier Moliner ha aseverado que con su intervención ayer, "Puigdemont se convirtió en un imitador de Chiquito de la Calzada, dando un pasito adelante y otro hacia atrás simultáneamente, el ridículo fue espantoso y sería objeto de tragicomedia si no tuviera la gravedad de estar provocando todo el daño que está provocando".

"Me preocupa muy poco el futuro de Puigdemont y me preocupa muchísimo el futuro de Cataluña, una tierra hermana a la que queremos, y que desde luego cuanto más crezca Cataluña más creceremos nosotros a su lado", ha dicho.

Sobre la repercusión económica y la fuga de empresas catalanas al territorio valenciano, ha señalado que no es "de los que para nada se alegran del mal ajeno, no queremos que nuestra tierra se tenga que beneficiar porque a otros les vaya mal".

"Lo que queremos es que vuelva la sensatez, que no se fracture la sociedad, que no se generen cicatrices dificilísimas de curar, que las empresas vuelvan a producir y no a ir a notarías a cambiar sus sedes sociales, y que desde la absoluta libertad para que cada uno piense lo que quiera, tengamos respeto a las reglas del juego", ha concluido.