Sindicatos y entidades condenan la violencia de ultras en la manifestación

València, 10 oct (EFE).- Sindicatos como CCOO y CGT y entidades como Movimiento contra la intolerancia han condenado hoy la violencia provocada por grupos de ultraderecha en la manifestación nacionalista y de izquierdas que cada 9 de octubre recorre las calles de València.

En un comunicado, CCOO ha condenado cualquier muestra de violencia y ha exigido responsabilidades al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ya que, según afirma el sindicado, "estaba avisado de que podían producirse altercados.

CCOO ha dicho no entender "por qué se permitió una contramanifestación que era ilegal y por qué no se tuvo una mayor previsión para que la ultraderecha no tomara la plaza del Parterre, lugar en el que debería haber acabado la marcha con el lema "Sí al valencià".

Desde CGT han denunciado estos actos que, según ha dicho, les "traen tristes recuerdos de tiempos pretéritos" que esperaban no volver a ver, y han pedido la inmediata dimisión del delegado del Gobierno por "permitir una contramanifestación cuyo contenido era sobradamente conocido y cuyas consecuencias eran previsibles".

"La inacción, en este caso, de la policía, solo se puede entender como premeditada", ha señalado el sindicado, que pide a la administración valenciana que exija responsabilidades y persiga "la presencia, exhibición y demostración de símbolos fascistas/franquistas".

Ha exigido también "la actuación inmediata contra los agresores y las organizaciones que los amparan, cuyas imágenes están perfectamente documentadas", y cree que debe ser la propia Fiscalía la que actúe "ante lo que es un claro delito y un atentado a la convivencia".

Movimiento contra la intolerancia ha mostrado su "más enérgica y absoluta condena" a los graves sucesos protagonizados por grupos ultras y de extrema derecha, y su apoyo y solidaridad con las personas y representantes políticos valencianos que sufrieron sus ataques en sus distintas formas.

Desde esta entidad han advertido sobre "el auge de movimientos de índole de extrema derecha y neofascistas así como de odio ideológico al calor de la crisis institucional en Cataluña".