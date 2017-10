Ribó pide a Moragues que haga cumplir la Constitución o "que se retire"

València, 10 oct (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que "cumpla con sus obligaciones o se retire" por que es el responsable de que se cumpla la Constitución y en la manifestación de izquierdas que fue reventada por grupos ultra "no se cumplió".

Ribó, que ha admitido estar "enfadado y preocupado" por las agresiones ocurridas ayer, ha instado al delegado a "identificar" a los autores y denunciarlos y ha afirmado que Moragues "no se comportó como un responsable de hacer cumplir la Constitución. Si no sabe cumplir con sus funciones, no debe estar en el lugar que ocupa".

"Hoy le pido que cumpla con sus obligaciones y si no las cumple, que se retire y dé paso a un persona que cumpla la Constitución y sus obligaciones", ha apuntado el alcalde al ser preguntado si pide la dimisión de Moragues.

Tras defender el "derecho fundamental" a manifestarse, que han de "respetar y hacer velar todas las instituciones", Ribó ha recalcado que "hay una contradicción muy grande entre lo que vimos ayer y lo que dice la Constitución, la de todos, de la que tanto estamos hablando".

Ha asegurado que València es una ciudad "abierta, muy pluricultural, que le gusta a la gente, pero que en algún momento también ha sufrido los ataque de violencia e intolerancia absoluta por parte de gente con comportamientos que tradicionalmente se han llamado fascistas, pero al menos de ultraderecha, y ayer lo vimos".

"La manifestación de ayer por el valenciano estaba convocada y autorizada y una manifestación de ultraderecha la rompió y hubo agresiones como se ha podido ver en numerosos vídeos", ha recordado.

Ante esa situación, ha pedido al delegado del Gobierno que utilice los medios que tiene a su disposición para identificar "a las personas que han actuado con violencia, que las ha habido y son muy claras y palmarias".

"Tienen que existir consecuencias sobre estas personas y tiene que denunciarlas adecuadamente y llevarlas donde hay que llevarlas", ha añadido.

Ha insistido en que "València es un lugar de tolerancia, multicultural, en la que todos podemos opinar lo que queramos y la Constitución, esa de la que hablan tanto, se tiene que respetar y él es el principal responsable de que se respete y ayer no se respetó".

Ribó se ha manifestado hoy después de que ayer, tras las agresiones en la manifestación, dijera a Moragues en su cuenta de Twitter que "normalidad democrática no es violencia" y que València "es una ciudad abierta en la que no cabe el fascismo", junto a la etiqueta #MoraguesDimissió.