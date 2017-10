El Palau de la Música lanzará a bandas independientes en el ciclo "Emergents"

València, 10 oct (EFE).- El Palau de la Música de València ha organizado el ciclo "Emergents al Palau", a través del cual se seleccionarán un total de veinte bandas o solistas de música independiente de la ciudad o su área metropolitana que actuarán en este espacio entre febrero y junio del próximo año.

El Palau destinará para el proyecto un total de 16.000 euros y las actuaciones se llevarán a cabo a partir del 17 de febrero y hasta el 17 de junio de 2018, y un jurado formado por periodistas especializados será el encargado de elegir a los veinte grupos que debutarán en el auditorio dependiente del Ayuntamiento de València.

Previamente a los conciertos se han programado, en el marco del proyecto y en diferentes salas culturales de València, charlas, mesas redondas y conferencias los días 15, 22 y 29 de noviembre y 13 y 20 de diciembre, en las que se analizará la realidad musical y laboral valenciana.

El plazo de inscripción al concurso se inició el pasado día 4 y finaliza el próximo 2 de noviembre, y para presentarse el jurado evaluará dos temas propios de los grupos o solistas, de modo que el día 8 de ese mismo mes se conocerán los músicos escogidos.

Se realizarán un total de diez conciertos en el Palau y en cada uno de ellos actuarán dos de las bandas o solistas, quienes obtendrán un 90 % de la recaudación de taquilla (45 % cada una), pues el 10 % se lo reserva el Palau por gastos de gestión.

"Emergents al Palau" acogerá bandas de estilos muy variados tales como el pop, folk, blues, soul o jazz, entre otros, y el tribunal seleccionará a dos bandas de cada estilo.

Entre los requisitos figuran que no se tendrá en cuenta la antigüedad de la banda, no se podrán presentar bandas o proyectos con cuatro o más discos editados, los temas que vayan a concurso deben ser propios, pueden escoger idioma y no podrán presentarse candidatos que tengan un contrato discográfico profesional.

En el acto de presentación del ciclo han estado presentes la concejala de Cultura y presidenta del Palau, Glòria Tello, el director del Palau, Vicent Ros, y los coordinadores de la iniciativa, Manolo Tarancón y Amadeu Sanchis.

Tello ha aplaudido el objetivo de "ayudar a las bandas o solistas que lo tienen más difícil", a través de esta iniciativa que "pretende proporcionarles más visibilidad a grupos con estilos que eran impensables en el Palau".

La edil ha señalado la intención de "potenciar el sector", lo cual ha tildado como "obligación" por parte de la Administración local, pues en su opinión "abrir líneas a nuevas públicos suma al Palau, y no resta".

En este sentido, Ros ha destacado la importancia de "abrirse a nuevos estilos y tendencias musicales" así como "dar oportunidades a músicos valencianos".

Manolo Tarancón ha expresado con respecto a las charlas organizadas sobre actividad musical en distintas salas que han sido escogidas porque "son las que verdaderamente nutren a la música independiente o minoritaria, alejada de la comercial".

Por su parte, Amadeu Sanchis ha remarcado el impulso musical por parte de las instituciones a la producción musical en València, "pues anteriormente algunos poderes públicos habían vivido de espaldas a esta", ha lamentado.