Oltra pide a Puigdemont que no haga la DUI y a Rajoy que tienda puentes

Castellón, 10 oct (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que no haga una declaración unilateral de independencia, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que empiece a tender puentes y a buscar soluciones.

Oltra ha afirmado, al ser preguntada sobre qué puede pasar hoy cuando Puigdemont anuncie sus planes sobre el proceso independentista en el Parlament, que le gustaría que ambos gobiernos "se sentaran" a buscar una solución, primero "dimensionando bien" el conflicto.

"Me gustaría que hubiera menos testosterona y que, por un lado, no hubiera declaración unilateral de independencia, y por otro que el Gobierno de España empezara a tender puentes y no a dinamitarlos", ha manifestado.

Oltra ha instado a ambos gobiernos a "bajarse de sus verdades absolutas" y sentarse a buscar una solución al conflicto, que está "violentando y fracturando" la sociedad catalana.

Ha lamentado el "lenguaje bélico" que se está empleando en el conflicto de Cataluña, que está "envalentonando" a individuos "violentos, agresivos" que ahora salen a la calle y "se creen con derecho a partirle la cara a la gente".