Moha: "Si esto no lo sacamos nosotros no lo hará nadie"

Alicante, 10 oct (EFE).- Mohamed Ezzarfani 'Moha', delantero del Hércules, aseguró a los medios que deben ser los jugadores del equipo alicantino los que reviertan la actual situación deportiva, ya que nadie de fuera va a hacerlo.

El Hércules, tras su derrota en Villarreal (2-1), se encuentra en la clasificación a trece puntos del liderato y a seis de la zona de promoción, en uno de los peores arranques de su historia en Segunda B.

"Si esto no lo sacamos nosotros no lo va a sacar nadie", dijo el extremo cedido por el Barcelona, quien añadió que "no queda otra que levantar la cabeza" y pensar en el siguiente partido.

Moha reconoció que en el vestuario se ha hablado para intentar cambiar la dinámica, si bien precisó que "es hora de que lo que hablamos lo demostremos en el campo".

"Trabajamos bien durante la semana, pero por pequeños detalles se nos van los partidos", afirmó Moha, quien recordó que los goles del Villarreal llegaron en la última jugada de cada periodo.

El extremo marroquí prefirió no mirar la clasificación y centrarse solo en el Hércules. "Hay que mirar primero a nosotros mismos. Queda mucha liga todavía y muchos enfrentamientos directos", aseguró Moha,

El atacante herculano también exculpó al entrenador Gustavo Siviero del mal inicio liguero. "Estamos plenamente con él porque todo lo que dice y trabaja es lo que tratamos que salga en el campo, pero a veces es cosa de los jugadores -que no salga-", indicó.

Además, Moha también pidió al equipo "ser más agresivo y estar juntos para sacar esto adelante".