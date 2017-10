El Festival de Música Urbana ofrece 12 conciertos con diferentes estilos

València, 10 oct (EFE).- El Festival MUV! - Circuito de Música Urbana València ha programado este fin de semana en el tinglado número 2 de La Marina de València 12 conciertos en dos escenarios con música de diferentes estilos y para todas la edades, además de una amplia propuesta de talleres infantiles.

Fuentes de la organización han informado de que la programación de la primera jornada, el sábado 14 de octubre, se centrará en el espacio KIDS MUV! con los conciertos de La Fantástica Banda, que presentará "Play de Beatles", y de la banda Candeleros.

En sesión nocturna, se sucederán los conciertos de Indian Hawk, Le Grand Miércoles, Quentins, Mediterranean Roots, DePedro y Aurora & the Betrayers, con una variedad de estilos que van desde el rock, pasando por el reggae, mestizaje, surf y hasta el Soul.

Para la sesión matinal del domingo se han programado actuaciones para todos los públicos, en especial, al público familiar, con un taller de circo de la CIA 'The Troupers', que combina circo, humor y teatro, y un concierto de The Limboos, una mezcla de Rhythm and Blues, con ritmos e influencias latinas.

Por la tarde se homenajeará a Chuck Berry con la presencia de músicos de bandas valencianas como The Saltitos, Badlands, La Hora del Té, Johnny B Zero, Pablo Casal group, VineWaltz, The Kojaks o Dual).

El festival concluirá con la banda Mr Les Arts y Alice Francis, cantante que ha renovado la música de la años 20 con una propuesta que combina el pop y la música de baile.

El certamen se completa con un mercado dedicado a la música con libros, vinilos e ilustraciones y como acciones de arte en directo con el proyecto Rediscover, en el que se han seleccionado 10 artistas valencianos que reinterpretan, con diferentes técnicas, 10 portadas de discos.

El MUV es un proyecto que se desarrolla cada año en diferentes barrios de la ciudad de València con el objetivo de llevar la música en directo a todo tipo de públicos y fomentar la escena musical.