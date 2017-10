Puig propone a los presidentes autonómicos un Pacto de la Moncloa territorial

Valencia, 9 oct (EFE).- El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha propuesto hoy a los presidentes autonómicos impulsar "un nuevo Pacto de la Moncloa Territorial" que "estabilice un nuevo modelo federal", respete "de una vez por todas" las singularidades entre territorios y garantice la igualdad entre ciudadanos.

Puig ha lanzado esta propuesta durante su discurso institucional con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, que ha estado marcado por la situación en Cataluña y que se ha dejado sentir, también, en la multitudinaria Procesión Cívica de la Senyera por el centro de la ciudad en forma de gritos e insultos cruzados.

En un solemne acto en el Palau de la Generalitat donde se han entregado las distinciones a, entre otras personalidades, Joan Manuel Serrat, Adela Cortina y Hortensia Herrero, Puig ha hecho un llamamiento a "recuperar el espíritu de diálogo" que hizo posible en 1977 los Pactos de la Moncloa, que permitieron estabilizar la economía y poner las bases para construir la democracia social.

A su juicio, ese proceso de reforma debe llevar a un marco de estabilidad, y no se debe entender como "un gesto de debilidad ante nadie", sino como la voluntad para desarrollar "un nuevo proyecto de España".

"Es hora de que busquemos el encuentro para superar la crisis más grave de nuestra reciente historia", ha subrayado Puig, quien ha asegurado que hace 41 años España estaba "mucho peor que ahora", pero se supo entender que, por encima de los intereses de los partidos, están los intereses del país.

Ha afirmado que a los valencianos les "duele" lo que está pasando, les "conmueve la ruptura de la legitimidad democrática constitucional", les "indigna la falta de puentes" para considerar las razones del otro y les "entristece la fractura, el enaltecimiento de la polarización".

La propuesta del también líder de los socialistas valencianos ha sido criticada por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pero respaldada por los expresidents de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana y Alberto Fabra.

La primera ha reprochado a Puig que pida diálogo en el conflicto catalán cuando su Consell se caracteriza "por la confrontación" en un derecho "fundamental", como es elegir libremente la educación de los hijos.

Sin embargo, Zaplana ha calificado de "apreciable y apoyable" la propuesta y Fabra ha dicho que confía en que una "posibilidad de conversación" entre los presidentes autonómicos posibilitaría que cada uno encuentre su espacio.

El PSPV, Compromís y Podemos han ensalzado la propuesta de Puig, quien posteriormente ha manifestado que en la Comunitat "no hay un problema de independentismo" sino "la ambición de ser como mínimo igual que los demás, tener una financiación justa, que se respete la singularidad y que la igualdad entre ciudadanos sea una realidad".

Serrat, que ha recibido la Alta Distinción de la Generalitat con la catedrática de Ética Adela Cortina y Hortensia Herrero -presidenta de la fundación que lleva su nombre y esposa del empresario y dueño de Mercadona, Juan Roig-, se ha referido también al conflicto catalán.

El cantautor ha señalado que aún queda "un espacio grande" de negociación dentro del mismo y espera que haya "un mínimo de sensatez y madurez política".

Según Serrat, la independencia "no se declara de un día para otro, no se acuesta uno español y se levanta catalán al cien por cien" sino que es el resultado de un camino "muy largo" en el que intervienen factores que no han sido "lo suficientemente aclarados".

La Procesión Cívica que ha tenido lugar al mediodía ha transcurrido este año entre aplausos al paso de la Real Senyera y gritos de "¡fuera!" a los dirigentes políticos a lo largo del rápido recorrido por las calles de Valencia, que han seguido miles de valencianos en un ambiente festivo pero no exento de crispación.

Podemos ha denunciado, por el momento solo ante los medios de comunicación, que un grupo de personas les ha rodeado en un momento de la marcha para insultarles y escupirles.

Para esta tarde está convocada la manifestación convocada como cada 9 d'Octubre por partidos de izquierda y de ámbito nacionalista que recorrerá también el centro de Valencia.