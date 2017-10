Grupos ultras revientan la manifestación de izquierdas por València

València, 9 oct (EFE).- Grupos ultras que llevaban banderas de España y cantaban consignas por la unidad del país han reventado la tradicional manifestación nacionalista y de izquierdas que cada 9 de octubre recorre las calles de València, y han provocado choques y enfrentamientos que han obligado a cambiar su recorrido.

La marcha ha empezado minutos antes de las 18 horas desde la plaza de San Agustín pero mientras la cabecera avanzaba, en este enclave se han producido choques y ataques físicos y verbales entre simpatizantes de extrema derecha y de izquierda independentista, que han impedido a estos últimos unirse a la manifestación.

Según varios testigos, un centenar de "ultras" ha aislado a decenas de los segundos que han recibido golpes y amenazas y la Policía ha tenido que interponerse entre ambos grupos, en medio de un ambiente de tensión con persecuciones e "intervenciones puntuales" de los antidisturbios, según la versión de la Delegación del Gobierno.

Durante un rato, los agentes han retenido a los simpatizantes "ultras" en medio de la calle de Colón, lo que ha impedido al grupo de izquierdas unirse a la marcha que, convocada por la Comisió 9 d'octubre que integran entidades, partidos y sindicatos de izquierdas, habían arrancado bajo el lema "Sí al valencià".

Entre los manifestantes estaba el diputado de EU en el Congreso Ricardo Sixto, que ha asegurado que era "evidente" que la tensión por el conflicto de Cataluña ha salpicado la manifestación de València y que la defensa del valenciano y sus señas de identidad "se han entendido de forma que no es cierta".

La Delegación del Gobierno ha confirmado que ni el grupo de extrema derecha ni la CUP, que había convocado una manifestación por la independencia y que finalmente se ha unido a la marcha de la Comisió 9 d'Octubre, tenían autorización, y de momento no hay constancia de heridos ni de detenidos.

Finalmente, el grupo que se encontraba aislado ha podido iniciar la marcha pero la tensión no ha decrecido porque durante el recorrido, los manifestantes seguían siendo increpados e insultados por personas que llevaban banderas de España y que se avanzaban por la acera, cercados por la Policía.

Cuando el recorrido de la comitiva oficial se disponía a girar hacia el Parterre, donde estaba previsto que acabara, las amenazas de más simpatizantes "ultras" que les esperaban allí ha obligado a los organizadores a redirigir la marcha hacia la plaza de América, donde ahora se ubica la sede del PPCV.

Allí ha finalizado pero ante la falta de medios técnicos -estaban preparados en el Parterre-, la Policía ha cedido su megafonía para dar lectura al manifiesto, en el que los convocantes han defendido "cambios sociales y políticos que favorezcan que la lengua y la cultura vuelvan a tener futuro".

Además de advertir contra "una amenaza recentralizadora" que hay que "parar con la movilización social unitaria", el manifiesto ha reivindicado "devolver la dignidad a la lengua" y respeto a la pluralidad y ha defendido una sociedad "moderna, igualitaria, integradora, abierta y libre".

Sixto ha denunciado que durante la marcha han "estado perseguidos por toda la ciudad por grupos de fascistas intolerantes" que no les dejaban manifestarse "libremente" y ha lamentado que ha habido "cierto peligro", aunque los manifestantes no han respondido a las provocaciones de estos "ultras", y ha reconocido que han cambiado el recorrido para evitar mayores enfrentamientos, al tiempo que ha lamentado la "desinformación" sobre sus reivindicaciones.

"Tendríamos que reflexionar. Los ánimos se han de calmar, hemos de dialogar y debatir en el marco democrático cuáles son nuestras reivindicaciones pero desde la paz y el respeto", ha añadido.

El secretario de Acció Cultural del País Valenciá, Toni Gisbert, convocante de la marcha, ha hecho hincapié en que "su" manifestación se ha desarrollado "con total normalidad, en positivo" para decir "sí" al valenciano, al Corredor Mediterráneo y a una financiación justa.

Ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no "utilice como excusa el conflicto en Cataluña, que no tiene capacidad de resolver, para marginar a los valencianos" y ha lamentado el uso de la violencia y que "grupos minoritarios intenten que otros no puedan expresar su opinión".