Bonig : Puig pide diálogo cuando su Consell se dedica a confrontar

Valencia, 9 oct (EFE).- La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, ha reprochado hoy al president de la Generalitat, Ximo Puig, que pida diálogo en el conflicto catalán cuando su Gobierno se caracteriza "por la confrontación" en un derecho "fundamental", como es elegir libremente la educación de los hijos.

En declaraciones a los periodistas tras asistir al acto institucional del 9 d'Octubre, Bonig ha considerado que el discurso de Puig ha sido "el de un Gobierno en funciones, que ha empezado la cuenta atrás para 2019", cuando habrá un "vuelco electoral" en las elecciones.

"Si quiere hablar y diálogo", que el president "empiece por su casa, por el Consell, por su gobierno", ha aseverado Bonig, quien ha lamentado la "imposición en materia lingüística" que existe y ha aseverado que las herramientas que utilizan los nacionalismos son la educación y los medios de comunicación públicos.

Además, ha considerado que el president "ha desaprovechado un momento histórico y fundamental para reivindicar" a la Comunitat "dentro de un proyecto nacional que es España".

"No he oído ni una sola palabra sobre España, ni una sola palabra por la unidad nacional, ni una sola palabra sobre ese proyecto sin el que no se concibe la Comunitat", ha lamentado la dirigente popular, quien ha destacado que el autogobierno y las instituciones valencianas "salen de la Constitución", que reconoce la soberanía nacional.

"Es decir, que somos los 47 millones de españoles los que decidimos qué quiere ser Cataluña, Valencia, Euskadi, Castilla y León o Andalucía, no solo Cataluña", ha manifestado.

Bonig ha considerado que, frente al "golpe de Estado" y el "órdago secesionista" en Cataluña, los valencianos y españoles tienen que "restaurar el orden constitucional".

La presidenta del PPCV ha afirmado además que ayer echó "en falta" la presencia de algún miembro del PSPV, de Compromís y del Consell en la manifestación que "llenó completamente todas las calles de Cataluña, pidiendo a una libertad, democracia y Constitución".

"Está muy bien que el president recuerde la manifestación de hace 40 años" en València, pero aquellas reivindicaciones "están totalmente conseguidas", ha aseverado Bonig, para quien "el problema del president Puig, del PSPV, es que están totalmente anclados en un pasado que ya ha pasado, y que son incapaces de diseñar el presente y sobre todo mirar al futuro".

"Aquí está el PP para defender la libertad en sentido amplio" y para "defender esta tierra dentro de un proyecto nacional que es España", ha destacado Bonig, para quien, lo que se necesita en este momento, es "restablecer el orden constitucional que los golpistas del señor Puigdemont rompieron en todo este proceso".

En su opinión, hoy es un día para felicitar a todos los valencianos, porque se celebra el autogobierno, y para salir a la calle de los 542 municipios de la Comunitat a celebrar esta jornada "en paz y en armonía", especialmente esta año, con lo que ocurre en España.

"Esta Comunitat ha sido leal, colaboradora y reivindicativa", ha destacado Bonig, quien ha añadido que continúa defendiendo "esa doble alma" de esta tierra dentro del proyecto nacional que es España.