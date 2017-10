PSOE prefiere arruinar el turismo de Comunitat a enfrentarse a Compromís

Castellón, 7 oct (EFE).- El vicesecretario del PP de Castellón, Andrés Martínez, ha lamentado hoy que el PSOE en la Comunitat Valenciana prefiera "arruinar" al sector turístico imponiendo una tasa turística antes que hacer frente a sus socios de Compromís.

"No se puede entender que el PSOE diga que está en contra de la tasa pero que, al mismo tiempo, no la rechacen porque los radicales de Compromís quieren poner este impuesto al turismo", ha asegurado, según un comunicado de la formación.

Martínez ha explicado que el PP está "radicalmente" en contra de esta tasa "al lado de los empresarios turísticos" porque piensan que "imponer un impuesto para que recaude la Generalitat no tiene ningún sentido, ya que lo que hay que hacer es crear facilidades para generar oportunidades".

El dirigente provincial ha considerado "muy grave" la actitud de los socialistas que "son rehenes de unos radicales cuyo único objetivo es imponer una forma de pensar" y les ha señalado que "gestionar una Comunitat debe ser apostar por crear empleo, por estar al lado del tejido empresarial y no querer imitar el modelo de los separatistas catalanes".

Martínez ha lamentado la "actitud pueril" de los socialistas, ya que, a su juicio, "no se trata de que sean niños a los que no les gusten las lentejas y se las tengan que comer para que sus padres no se enfaden, estamos hablando de un impuesto que va a suponer un problema para el turismo y la creación de empleo".