El exvicealcalde de València Alfonso Grau evita declarar por el caso Imelsa

València, 6 oct (EFE).- El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, se ha acogido a su derecho a no declarar por la financiación de las campañas electorales del PP de 2007 y 2011, dentro del caso Imelsa, en el que se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos públicos, blanqueo de capitales y delito electoral.

Fuentes del caso han confirmado a Efe la negativa a declarar de Grau, que había sido citado a declarar hoy como investigado por cohecho, malversación y delito electoral por el juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga la financiación de las campañas electorales del PP en las municipales de 2007 y 2011 a través de empresa Laterne.

Hoy también estaba citado el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València Juan Eduardo Santón, que según las mismas fuentes ha contestado solo a preguntas del juez, el fiscal y su defensa durante cerca de una hora y media.

Grau ha llegado a la Ciudad de la Justicia unos quince minutos antes del mediodía, la hora en la que estaba citado, y ha sido contundente ante los medios al señalar que no iba a hacer "ninguna declaración ni comentar nada sobre nada".

"¿Queda claro?", ha preguntado a los periodistas, a los que ha instado a "no perder el tiempo" y ha confirmado que no hablaría "ni ahora ni después".

Según el auto por el que se le citaba a declarar hoy, el informe elaborado por la Guardia Civil concluía que en 2006 Grau y el empresario Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, "convinieron en utilizar el entramado empresarial" de este último para "sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros con motivo de las elecciones municipales de 2007".

El primer procedimiento para canalizar las entregas de dinero, según el informe, fue el de aportaciones económicas provenientes de fundaciones y organismos participados o vinculados al Ayuntamiento de València y que no obedecerían a servicios efectivamente prestados por Laterne Product Council (LPC) u otras empresas del grupo de Sáez.

El informe cita, en este grupo de fundaciones y organismos, al Centro de Estrategias y Desarrollo de València (CEyD), al frente del cual estuvo Santón; Feria Valencia, Turismo Valencia Convention Bureau y Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento (Fivec).

Según las fuentes, el interés del juez se ha centrado hoy en conocer los trabajos que llevaron a cabo estas empresas y por ello ha incidido en los conceptos, si disponían de material o si había algún escrito sobre los contratos.

Aunque han indicado que Santón había olvidado algunos detalles y no ha podido aclarar mucho, las fuentes han señalado que el exconcejal ha afirmado que "todos" los contratos pasaban por Grau y que, pese a ser consideradas fundaciones privadas, los contratos pasaban por técnicos municipales también y no se pagaba nada si no los había consignado el Ayuntamiento.

Estas manifestaciones, según las fuentes, han evidenciado que parecían más fundaciones municipales, cuyo objetivo era "desviar fondos y no tener ningún control".

Santón ha contado que recordaba que se negó a pagar una factura de 200.000 euros porque le pareció que "no respondía a nada", aunque luego fue rectificada y se abonó, además ha asegurado que se contrató con esa empresas porque ya trabajaban con el Ayuntamiento y las recomendó Grau.

Las fuentes han apuntado que el exconcejal ha considerado que para él todas las empresas le parecían "lo mismo", como un "conglomerado" y han indicado que el objetivo de la investigación es saber por qué se contrató con un mismo concepto con empresas de diferente nombre pero que supuestamente eran del mismo grupo empresarial.

Estos hechos se relacionan con el origen de fondos ocultos de los que pudiese disponer el grupo municipal del PP de València o alguno de sus integrantes o responsables para hacer devolución de las aportaciones de mil euros investigadas durante la campaña de 2015, según el citado auto.

En la misma causa, también han sido citados como investigados el exgerente del PP provincial de Valencia José Moscardó y la tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, que declararán el próximo día 16 de octubre.