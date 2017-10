Echávarri no responde a preguntas del PP en su declaración como investigado

Alicante, 6 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), se ha negado hoy a responder a las preguntas de la acusación particular, que ejerce el PP, durante su comparecencia como investigado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Comercio.

El primer edil sí ha contestado a la Fiscalía Anticorrupción, a la juez María Luisa Carrascosa y a las defensas, en una intervención de unos 40 minutos de duración, pero no ha querido desvelar el contenido de su declaración ante los periodistas que aguardaban su salida a las puertas del palacio de justicia.

"El Partido Popular no me preguntó absolutamente nada en la comisión de investigación, que es un foro político para esclarecer los hechos. Por esa razón no he querido contestar a la acusación de Luis Barcala (portavoz del PP), ha precisado.

"Cuando cuentas el relato de lo que ha pasado, estás tranquilo. A partir de ahora seguiré a disposición de la fiscalía y el juzgado para aportar cuantas pruebas consideren necesarias", ha agregado.

En esta línea, se ha limitado a hacer "valoraciones políticas", pero no ha querido desvelar el contenido de su declaración porque la causa judicial "sigue abierta".

Además de Echávarri, hoy han sido citados a declarar como investigados por el mismo delito, prevaricación, el jefe de gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea.

La magistrada también ha interrogado, en este caso como testigos al portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís), el interventor municipal, un técnico y dos abogados del consistorio.

La titular del juzgado de Instrucción 9 de Alicante está investigando si los responsables de Comercio fraccionaron 25 contratos por un importe global cercano a los 190.000 euros para eludir el concurso público, como sostienen en sus denuncias el PP y Ciudadanos (C's).