Compromís: Camps y su Consell deben devolver lo saqueado en la Fórmula 1

València, 6 oct (EFE).- El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha reclamado hoy que el expresident de la Generalitat Francisco Camps "y el resto del gobierno del PP responsable del saqueo" de la Fórmula Uno tienen que devolver "el dinero robado a los valencianos".

Ferri se ha pronunciado así sobre el informe de la UDEF conocido hoy que según ha dicho aporta nuevos datos sobre la implicación del expresident de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps y su equipo "en la corrupción y la ruina" para las arcas públicas que supuso la celebración de los grandes premios de Fórmula 1 en Valencia.

Ha considerado "muy importantes" los avances de la actuación judicial, "que sitúan cada vez más a Francisco Camps y otros miembros del PP valenciano y sus amigos en el epicentro de este caso".

La investigación "estrecha el cerco sobre Camps, con las pruebas sobre el cobro de comisiones y la adjudicación ilegal de contratos", ha afirmado Ferri, quien ha añadido que Compromís ha denunciado desde hace años esas cuestiones, que están detrás de la gestión "tan oscura que el gobierno del PP llevó a cabo con la organización de la Fórmula 1".

Para Ferri, es "muy preocupante que, con la justicia poniendo cada vez más contra las cuerdas a Francisco Camps y su gobierno por el robo que supuso la organización irregular de los grandes premios de F1, la actual presidenta del PP, Isabel Bonig, no se haya desmarcado en ningún momento de los responsables de la época más oscura y corrupta de la gestión popular".

"Al contrario, no tiene ningún problema en alabar públicamente aquel legado", ha lamentado el portavoz de Compromís, para quien esto prueba que el PP de Bonig "no se ha regenerado y sigue siendo un partido que no está al lado de los legítimos intereses de los valencianos de recuperar todo lo saqueado por la corrupción".