CIHEFE ve "incompatible" pertenecer a un nuevo estado catalán y jugar la Liga

València, 6 oct (EFE).- La integración de los clubes de fútbol catalanes en un posible nuevo estado sería "incompatible" en función de las normativas de UEFA y FIFA con su participación en competiciones españolas como la Liga o la Copa del Rey, según dijo a EFE José del Olmo, miembro del Centro de Investigación, Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE).

Esta semana, el presidente del FC Barcelona ha señalado que la junta directiva del club "abordará y valorará" cualquier nueva situación en la que podría quedar la entidad en el caso de una declaración de independencia, y que lo haría "con sentido común".

Del Olmo, miembro también de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), afirmó que ni el Barcelona, ni ningún otro club catalán podría jugar en las competiciones españolas en el caso de que se produjera la secesión.

También admitió la posibilidad de que, si se diera un nuevo escenario durante la actual temporada, los clubes catalanes podrían incluso no terminar las ligas en las que participan actualmente "tal y como se produjo en Croacia en el momento de su independencia".

El estudioso valenciano agregó que nadie debe pensar que en el contexto actual resulta "frívolo" hablar de fútbol, tanto por el peso específico que tiene este deporte a nivel general como por la importancia del FC Barcelona y puso como ejemplo la trascendencia mediática de declaraciones como las del jugador Gerard Piqué.

"El Barça es un club con un gran potencial económico y deportivo cuyos resultados llegan incluso a generar estados de ánimo colectivos muy significados en toda Cataluña", agregó Del Olmo, quien recordó que ese potencial se ha construido a partir de sus éxitos en el fútbol español.

Opinó que, en este supuesto, la voluntad del Barcelona de jugar en la Liga española resulta "contradictoria con la del alineamiento a favor de un estado catalán con el desarrollo de todas sus instituciones, incluidas las deportivas y preferir jugar en otra competición más competitiva".

"Si se produce el nuevo escenario, el Barcelona, una entidad que hasta el momento ha tomado partido, tendrá que decidirse y estar a un lado o al otro", concretó Del Olmo.

Para el especialista valenciano, lo más importante será la concreción de las condiciones en las que se produciría la posible secesión entre los dos estados, ya que la forma tendrá mucha influencia.

"Si fuera una separación negociada y con el apoyo internacional, la integración del fútbol catalán en la UEFA y en la FIFA sería más sencilla, tal y como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Eslovaquia", explicó.

"Si, por el contrario, no es negociada y no cuenta con ese apoyo, los procesos serían mucho más lentos. Kosovo tardó casi una década en ser reconocida y Chipre Septentrional no lo ha sido y no puede participar en competiciones internacionales, ni sus clubes fichar jugadores", continuó.

Recordó Del Olmo que un estado independiente organiza su deporte, cuenta con sus propias federaciones y también con un comité olímpico.

"Podría darse el caso de que los clubes pasaran a la federación catalana, pero también el de que la española no la reconociera, por lo que al Barcelona y, en ese caso, a los demás clubes se le presentarían dos opciones, aunque ambas difíciles", dijo.

"Los que decidan seguir en la federación española deben reconocer que se mantiene la actual federación territorial catalana integrada en esa federación española e ignorar la nueva constituida en Cataluña. Si, en cambio, se suman a la nueva federación constituida, quedarían excluidos de la española de forma inmediata", agregó.

En este sentido, insistió en que si Cataluña recibiera apoyo internacional, sería mas fácil el proceso de integración de su fútbol en el panorama mundial; pero, al mismo tiempo, las opciones de que sus clubes jueguen en España o en cualquier otro país "serían nulas".

Recordó que al final del protectorado de Marruecos, clubes como el Atlético Tetuán y el España de Tánger se trasladaron formalmente a territorio español y fijaron sus sedes en Ceuta y Algeciras, respectivamente, aunque Del Olmo no cree que los clubes decidan cambiar de ciudad.

Descartó que la situación se pueda extrapolar a la del Reino Unido porque allí las pautas se marcaron hace muchos años y en unas condiciones diferentes, que se han respetado, pero que ahora no se podrían aplicar con las normativas futbolísticas actuales a nivel internacional.

"Si los clubes catalanes se fueran a una nueva federación recién creada en un estado no aceptado internacionalmente, esa federación sería considerada 'rebelde' por la FIFA y los jugadores podrían elegir dónde jugar tras reclamar sus contratos y quedar libres", puntualizó.

Si la FIFA reconoce a esa nueva federación, los futbolistas que han sido internacionales por España, podrían serlo de nuevo por Cataluña.