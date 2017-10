FGV afirma que "no hay razones" para que los sindicatos mantengan la huelga

València, 6 oct (EFE).- La dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha asegurado hoy que no hay "razones convincentes" para que los sindicatos convocantes de la huelga en la empresa pública mantengan unos paros que "castigan injusta e innecesariamente" a los ciudadanos y usuarios del servicio público.

La dirección de FGV ha condenado la "intransigencia" de los sindicatos que mantienen las jornadas de huelga "pese a los avances en las negociaciones", y ha afirmado que en estos momentos "no tiene sentido" la huelga, cuyas "razones verdaderas" no pueden explicar "de forma convincente" los sindicatos.

Fuentes de la dirección de FGV han señalado a EFE que "el meollo" de la cuestión es que desde el 1 de octubre están vigentes los periodos de descanso entre turnos de diez horas, para "evitar la picaresca y cambios de turno sin control que podrían afectar a la seguridad", pero los sindicatos no lo pueden decir abiertamente porque tiene "muy mala venta".

Además, han indicado que FGV ha propuesto trasladar a la mesa negociadora del XIII convenio colectivo todas las materias que demandan los sindicatos, pero estos han considerado que en el convenio solo se tratan "cuestiones generales" y hay algunas que no afectan a la generalidad de los trabajadores.

Según la dirección de FGV, en la reunión negociadora de hoy se ha ofrecido también a los sindicatos mejorar las condiciones de las pruebas para las habilitaciones que les permitan seguir en sus funciones, como reducir de dos años a uno el periodo que hay que esperar para volverse a presentar cuando alguien resulta no apto.

Respecto a las jornadas de trabajo de los maquinistas, han indicado que se ofrece pasar a 9 horas en periodo diurno y 8 horas en nocturno, y que la jornada máxima pase de 12 horas a 10,5, incluyendo las dedicaciones extraordinarias e incidencias.

Asimismo, han señalado que se ofrece a los maquinistas ciclos máximos por semana de cinco días consecutivos en periodos habituales y de siete días en extraordinarios, y una saturación (periodo de conducción efectiva) del 75 % dentro de la jornada laboral.

Las mismas fuentes han asegurado que los sindicatos "no dicen que no" a estas propuestas, pero sostienen que ahora hay que desarrollar "la letra pequeña" y luego convocar a sus asambleas para ver si mantienen o no la huelga, lo que a juicio de la dirección de FGV es "una dinámica de bloqueo".

Respecto a las demandas de los sindicatos referidas al proyecto de ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat, FGV recuerda que está en tramitación en Les Corts y afirma que "no son competentes" para cambiar el contenido de la norma, y que cuando se apruebe será de obligado cumplimiento para todas las operadoras, no solo FGV.

La dirección de FGV sostiene finalmente que las condiciones laborales de los trabajadores "no han empeorado, al contrario".