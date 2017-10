Ribó cree "imprescindible hablar y caminar" pero ve a Rajoy "en otra galaxia"

València, 3 oct (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido que es "imprescindible la exigencia de hablar y caminar" para buscar una solución al conflicto de Cataluña pero tiene "terribles dudas" de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tenga capacidad" para ello y le parece "que está en otra galaxia".

A preguntas de los periodistas sobre el conflicto catalán, ha respondido que el 1-O ha supuesto "un paso atrás" porque ya no se ve a España "como un Estado tan democrático como antes", como reflejan las quejas de organizaciones internacionales y de gobiernos europeos y la advertencia de la propia Unión Europea.

"Creo que este no es el camino y hemos de buscar otro, un camino dialogado. Yo diría algo que decía Antonio Machado: se hace camino al andar, y Rajoy no camina, está tumbado siempre en el sillón. Es imprescindible ponerse todos a caminar en la búsqueda de solución", ha agregado.

El alcalde de València ha explicado que vivió el 1-O "desde una tristeza y angustia pero con la imprescindible exigencia de que hay que hablar y sobre todo caminar y con las terribles dudas de que Rajoy tenga capacidad ni de hablar ni de caminar".

Ha admitido que le ha "alarmado" conocer que "se va a hablar antes de Cataluña en el Parlamento de Estrasburgo que en el estatal", algo que no puede entender porque "es una cosa urgente y no podemos estar esperando, hay que adelantarse y Rajoy parece que está en otra galaxia".

Ha citado los ejemplos de Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Suiza o Canadá para defender que "soluciones en el mundo hay muchas", aunque no quiere decir que "tengan que ser como estas".

"Hemos de buscar una solución española en la cual todos los pueblos de un país, que es el más plural de Europa, estén cómodos. El 1 de octubre no mejora la comodidad de los pueblos de España, eso se ve no solo en Cataluña sino también en Euskadi", ha añadido.

En opinión del alcalde de València, Rajoy "no va por buen camino y es imprescindible dialogar pero sobre todo es imprescindible caminar, buscar salidas".

Ante una hipotética declaración unilateral de independencia en Cataluña, no ha aventurado la postura del Gobierno: "No hago profecías, no soy el que tiene que dar el primer paso. Lo que pido es que se den pasos rápidos".

Ribó ha asegurado que comparte la opinión del president de la Generalitat, Ximo Puig, de que "un primer paso sería revisar la sentencia del Constitucional de 10 junio de 2010, que fue el comienzo de la crisis en Cataluña de una forma importante".

"Es revisable constitucionalmente", ha aseverado pero se ha preguntado si "se quiere hacer" y ha añadido que "ese es el problema" y ha instado a comenzar a "trabajar en esta dirección".

Para Ribó, la situación es "gravísima para Cataluña y para toda España" pero es "mucho más grave" para la Comunitat Valenciana porque sus relaciones económicas, culturales y lingüísticas "son muy estrechas" y, a su juicio, "sería una debacle terrible, pero lo que no se puede hacer es tener un país cerrado como se plantea desde otros sectores".