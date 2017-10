Bonig: Puig equipara a quien vela por cumplir la ley con quien se la salta

València, 3 oct (EFE).- La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha pedido hoy a Puig "claridad" y "no poner al mismo nivel a quienes velan por el cumplimiento de la ley y a quienes se la saltan".

En un comunicado, Bonig ha lamentado las palabras de Puig equiparando a Rajoy y Puigdemont.

"Puig es el presidente de todos los valencianos y no puede meter en el mismo saco a quien cumple la ley y a quien la incumple, a quien vela por la legalidad y el Estado de Derecho y a quien es un golpista secesionista que se salta las normas a su antojo".

La presidenta del PPCV ha pedido "claridad y firmeza" a Puig, porque "debe dejarse de ambigüedades y no ponerse de perfil por unos cálculos electoralistas que en estos momentos están fuera de lugar".

"No hay ninguna duda. No se puede igualar y poner al mismo nivel la postura de Rajoy con la de Puigdemont. Es hora de estar al lado del orden constitucional y no de dar alas a quienes quieren romper este país con algaradas y se sitúan al margen de la ley", ha agregado.

Bonig ha considerado que "el problema de Puig es que es rehén de sus propios compañeros de gobierno en el Titànic que apoyan el secesionismo. Debe quitarse lastre y abandonar a la sucursal del independentismo catalanista en la Comunitat Valenciana, Compromís".

"La Comunitat Valenciana nunca será Cataluña, la Comunitat Valenciana forma parte de un proyecto común, que es España", ha señalado la presidenta del PPCV.

Asimismo, ha reiterado el apoyo del PPCV a Puig para alcanzar un gran acuerdo "y que se sienta libre, porque quienes defienden el derecho a decidir del pueblo catalán van en contra de los intereses valencianos y, por tanto, no deberían seguir en el Consell. Son un caballo de Troya infiltrados en nuestras instituciones de autogobierno".