Bonig : Hemos pasado del chantaje lingüístico a inmersión a la catalana

València, 3 oct (EFE).- La presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha manifestado que la nueva Proposición de ley de Plurilingüismo "sigue arrinconando al castellano y cometiendo los mismos errores que la anterior" y ha añadido que "hemos pasado del chantaje lingüístico a la inmersión lingüística catalana".

Bonig se ha manifestado así en relación a la proposición presentada por los portavoces del PSPV, Compromís y Podem en Les Corts para la elaboración de una nueva ley que fija un mínimo del 25 % de horas lectivas en castellano y valenciano y del 15 % en inglés, que puede llegar como máximo a un 25 %.

La representante popular ha expresado que por parte del PPCV no van a dejar la educación "en manos de separatistas y nacionalistas de Compromís", pues ha asegurado que para elaborar la proposición no de ley educativa "no se ha contado con el PP, tan solo tuve una conversación de tres minutos con el portavoz del PSPV, Manolo Mata", a pesar de que este "es un tema crucial".

Asimismo, ha señalado que para la negociación de la nueva ley "tampoco se reunieron ni con las asociaciones de padres ni con las educativas", pues "al final la que decide es la Conselleria de Educación".

Con respecto al modelo de financiación, Bonig ha asegurado que Ximo Puig y Mónica Oltra "deberían aplicarse el dialogo que solicitan", pues la "mejor forma" de cambiar la financiación autonómica es a través del Consejo de Política Fiscal, "donde nos sentemos las 15 comunidades y negociemos con diálogo y tranquilidad el modelo para llevarlo al Congreso de los Diputados".

En este sentido ha reiterado la "necesidad" de cancelar la movilización sobre financiación programada para el 18 de noviembre, pues en su opinión, "es más provechoso el diálogo que la manifestación".

De igual modo, el PPCV llevará a todos los ayuntamientos mociones en defensa de la labor que desempeñan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar el Estado de Derecho, en relación a la PNL presentada por el grupo parlamentario popular en Les Corts, según ha revelado Isabel Bonig.