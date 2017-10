Puig propone "tres puentes" para superar el problema territorial de España

València, 2 oct (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto hoy "tres puentes" para superar el problema territorial en España, pues a su juicio el problema catalán debería servir para acelerar las reformas que necesita el "agotado" sistema autonómico y que solo precisan de "voluntad política".

En su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, Puig ha insistido en que no se puede afrontar el problema de Cataluña sin atender la crisis territorial en su conjunto, y que Cataluña no puede servir de excusa para detener las reformas que son necesarias.

El primer "puente" propuesto por Puig es constituir en el plazo más breve posible una mesa de diálogo "sincero y sin líneas rojas" ni "maniqueísmos" entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, ya que este es el último espacio de acuerdo que ha existido, por lo que parece "razonable" empezar a hablar allí.

El segundo de los puentes del también líder del PSPV-PSOE es abordar de forma inmediata la reforma constitucional "tantas veces aparcada", en la que se conjugue la diversidad territorial y la igualdad de los ciudadanos y en la que las autonomías tengan un peso distinto al actual sobre las decisiones que inciden en sus competencias.

En tercer lugar, Puig ha pedido que se impulse de manera inmediata, y como primera condición al resto de reformas, la reforma del sistema de financiación, para contemplar la suficiencia financiera y la equidad y vincularlas, como mínimo, a la prestación de los servicios públicos fundamentales.

"No es necesario más tiempo para actuar, más bien al contrario: llegamos demasiado tarde. Debemos hacerlo sin caer en la tentación de que los problemas singulares nos desvíen de una solución que ha de ser conjunta", ha afirmado Puig, quien ha destacado que no se puede solucionar el agravio a un territorio agraviando al resto.

El president ha insistido en la necesidad de impulsar una España "policéntrica" y un Estado federal "cohesionado, solidario, responsable y plural".

El problema territorial, ha añadido, "no se va a resolver confrontando banderas patrióticas, sino enarbolando el patriotismo de la igualdad entre personas y aceptando como común la bandera de la tolerancia a los diferentes sentimientos y culturas".

Por ello, ha exigido que las reformas "no queden pospuestas, que los problemas no devenguen en excusas y que las soluciones no sean, una vez más, de parte".

Puig ha reclamado la "valentía necesaria" para empezar a abordar la reforma, para "reconectar" con aquellos que creen en la ruptura y con todos los territorios y con todos los pueblos que anhelan un nuevo proyecto en el que sentirse iguales en la diversidad.

El líder del PSPV-PSOE ha afirmado que los valencianos contribuirán a tender todos los puentes necesarios para resolver un conflicto que, a su juicio, "es el reflejo más grave de un modelo territorial que está agotado".

En su opinión, el Estado de las Autonomías ha constituido uno de los grandes éxitos de la España de nuestro tiempo, pero ha considerado que, para que siga siendo un gran activo, es necesario articular un Estado federal.

Para el president, el Estado autonómico está agotado, debido a la conjunción de la recentralización, la infrafinanciación y la distribución de las inversiones

Por otra parte, preguntado sobre el problema del agua, Puig ha afirmado que se tiene que abordar de manera global, "sin fundamentalismos" ni "demagogias", y sin hacer del agua un objetivo de confrontación y partidismo político, porque eso ha sido "un enorme error y un fracaso monumental".