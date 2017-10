Los neoyorquinos Luna vuelven el 12 a València con nuevo disco y amplia gira

San Sebastián/València, 2 oct (EFE).- El grupo neoyorquino Luna abrirá mañana la nueva temporada de conciertos de Kursaal Eszena, en San Sebastián, donde inicia una extensa gira por España, que recalará en València el próximo día 12, en la que presenta nuevas grabaciones después de trece años.

La banda liderada por Dean Wareham editó entre 1992 y 2004 siete álbumes de rock independiente que hincaba sus raíces en referentes como The Velvet Underground -a quienes telonearon en su gira de reunión- y que le llevaron a ser calificada por la revista Rolling Stone como "el mejor grupo de rock del que nunca has oído hablar".

Wareham ya había desplegado su indiscutible estilo con su anterior grupo, Galaxie 500, experiencia tras la que creó Luna, un grupo que en su primera formación incluía a Stanly Demeski, batería de los venerados The Feelies.

Después de una década de una compacta y coherente trayectoria musical, Luna decidió parar, se disolvió y cada uno de sus componentes inició otros proyectos sin dejar de cultivar una amistad que les llevó a reunirse en 2015.

Ese año, lo que en principio se inició con una invitación para dar algunos conciertos en España se convirtió en una interminable gira que aún hoy mantiene unido al grupo con su última formación, con Dean Wareham (voz, guitarra) a la cabeza flanqueado por otro de los miembros originales, el guitarrista Sean Eden, además de la bajista Britta Philips y el batería Lee Wall.

Llegan al Kursaal con dos nuevos trabajos editados simultáneamente, "A Sentimental Education", un álbum de versiones, y el EP "A Place of Greater Safety", que reúne seis temas instrumentales originales.

Su gusto por versionar a otros artistas no es nuevo, ya que en su discografía y sus conciertos figuran brillantes revisiones de canciones ajenas como "Ride into The Sun", de The Velvet Underground, "Indian Summer", de Beat Happening, e incluso la célebre "Sweet Child O' Mine" de Gun N' Roses, que llevaron totalmente a su terreno de rock envolvente y pausado.

En su nuevo trabajo, Luna se atreve con músicos tan variopintos como The Cure, Mink De Ville, Mercury Rev, Yes, Doug Yule, Bob Dylan, David Bowie o los Rolling Stones, entre otros.

Hasta el próximo 15 de octubre, Luna ofrecerá diez conciertos en España, uno de los países en los que más éxito han tenido siempre, con paradas en Santander, Ferrol, O Grove, Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Gijón y Palma.