Mata : mensajes de Compromís del 1-O enturbian la relación del Botánico

València, 2 oct (EFE).- El portavoz socialista en Les Corts, Manuel Mata, ha admitido hoy que los comentarios de algunos dirigentes de Compromís sobre el referéndum catalán "enturbian un poco la relación" entre los partidos del acuerdo de gobierno en la Generalitat, aunque el pacto del Botánico "está blindado".

"Yo hoy no puedo abrazar y besar a gente con la que ayer era más amable. A mí no me gusta nada que me insulten y no me gusta nada que insulten a dirigentes de mi partido, sobre todo porque yo no lo hago, y podría hacerlo a veces", ha señalado Mata a los periodistas.

El dirigente socialista ha afirmado que el problema catalán ha generado una situación "de altísima tensión" y ha considerado que "las pequeñas vanidades de la diferenciación o las reflexiones internas de los partidos no pueden enturbiar el gobierno del Botánico", que no puede ser "un paréntesis" a 20 años del PP.

"Está claro que mucha gente en Compromís hubiera preferido una actitud mucho más contundente del PSOE nacional criticando a Rajoy, y probablemente nosotros hubiéremos deseado que Compromís hubiera tenido una actitud mucho más favorecedora de una solución en Cataluña", ha admitido.

No obstante, ha indicado que, a partir de ahí, "mañana hay que ejecutar un presupuestos de la Generalitat e intentar que en 2019 no vuelva el PP a las instituciones valencianas".

Mata ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consiguió ayer su objetivo esencial, que era "demostrar que tiene a las Fuerzas del Estado a sus órdenes" y que esa es "una vía de defender la legalidad", pero también el presidente catalán logró el suyo: "enseñar en toda la prensa internacional que ha habido una represión durísima".

Por ello, ha opinado que ambos presidentes están "incapacitados", y ha expresado su deseo de que "ojalá las fuerzas políticas sean capaces de dar una patada a los dos, tanto en Cataluña como en España", ya que "la brecha sentimental y emocional ha sido tremenda", y hoy la situación es "mucho peor" que anteayer.

"Ojalá los mecanismos parlamentarios permitan la censura a Rajoy y se pueda vislumbrar una nueva etapa en la que el encaje de Cataluña en España sea eficiente, y también España pueda demostrar que quiere a Cataluña", ha indicado.

Además, ha destacado que Ciudadanos tiene "un papel muy responsable", ya que está apoyando al Gobierno "hasta el final" y tiene que entender que este partido "no puede estar en la permanente agresividad".

Para el portavoz socialista, lo "sensato" hubiera sido que, una vez se constató que lo de ayer "no era un referéndum", sino "un paripé", haber retirado a las Fuerzas de seguridad y que dieran igual las valoraciones del Gobierno de Carles Puigdemont, pero "se hizo un pulso" que se ha visto que ha sido "dramático".