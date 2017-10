El farmacéutico modifica tratamiento en 30 % casos al detectar que es erróneo

València, 2 oct (EFE).- Un estudio realizado en farmacias y centros de salud de Ontinyent y Puerto de Sagunto concluye que el farmacéutico comunitario modificó el tratamiento que el paciente había solicitado en cerca del 30 % de los casos al detectar que éste era erróneo o que la dosis era incorrecta.

Este es uno de los resultados preliminares del servicio de indicación para síntomas menores en el ámbito de la farmacia comunitaria (INDICA +PRO) presentado hoy en el Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) y del que se desprende que el 90 % de la demanda registrada en síntoma menor se realizó en la farmacia.

La iniciativa, pionera en España, pretende valorar el ahorro que se produce si la atención a los síntomas menores se realiza desde la farmacia comunitaria respecto a la consulta de atención primaria o a los servicios de urgencia de la sanidad pública.

Esto se debe a que el paciente suele acudir en la mayoría de los casos a su farmacia, antes que a su centro de salud, cuando padece algún tipo de molestia para que el profesional farmacéutico le recomiende el medicamento más adecuado para un problema de salud concreto.

Para la realización de este programa, se ha realizado un pilotaje en 19 farmacias y cuatro centros de salud de las localidades valencianas de Ontinyent y Puerto de Sagunto.

La iniciativa consistió en un registro de los datos de las indicaciones en 12 síntomas menores cuyos protocolos de actuación se han consensuado entre las sociedades científicas y el MICOF.

Dichos síntomas menores son acidez, cefalea, congestión nasal, diarrea, dolor de garganta, dolor menstrual, flatulencia, herpes labial, pie de atleta, síndrome catarral/gripal, tos y vómitos.

Durante el mes que ha durado el estudio se han monitorizado un total de 72 casos y el 60 % de las consultas fueron realizadas por mujeres, que padecían síntomas menores.

De ellos el 42 % se debían a una consulta sobre uno de los 12 síntomas menores incluidos en el estudio, y el 48,6 % se debieron a una demanda directa en la que el paciente solicitaba una mediación concreta.

En el 22 % de los casos registrados el paciente padecía el síntoma por primera vez, por lo que tenía la necesidad de que el farmacéutico le indicará el medicamento adecuado para su dolencia, y en cerca de un 10 % de los casos el boticario derivó al paciente a las consulta de atención primaria para evitar complicaciones en su patología.

Además, el 77,5 % de los pacientes que acudieron a la farmacia recibió una actuación adecuada por parte del farmacéutico de acuerdo a los criterios de derivación consensuados entre las entidades participantes.

En el desarrollo de este programa han participado el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y las universidades de Sydney y Granada, y cuenta con la participación de la Consellería de Sanitat, SEMERGEN, SEMFYC, el Colegio de Médicos de Valencia y asociaciones de enfermos.

INDICA +PRO ha sido presentado por Fernando Martínez, profesor titular de la Universidad de Granada y Responsable del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica (UGR) y Charlie Benrimoj, Head of Graduate School of Health of University of Technology Sydney.

El presidente del MICOF, Jaime Giner, ha destacado que la farmacia comunitaria "permite que el paciente pueda tratar y mejorar sus síntomas en el mínimo tiempo y que haga un buen uso de los medicamentos no sujetos a prescripción médica".

Además, ha agregado Giner, "estamos contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario a través de la optimización de costes sanitarios".