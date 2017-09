Alejandro Martínez: "Aún falta compenetración, pero no hay excusas"

Sevilla, 29 sep (EFE).- El entrenador del Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, ha asegurado que, debido a la "nueva oportunidad" de competir en ACB que tienen los béticos tras el descenso deportivo de mayo, "los ánimos están renovados" y, aunque "falta aún algo de compenetración en la plantilla, no hay excusas".

Martínez, en rueda de prensa, ha "garantizado dedicación para que las cosas salgan mejor que el año pasado" y, "desde el domingo" frente al campeón vigente, el Valencia Basket, "hay que hacer las cosas para ganar partido" gracias a un espíritu en el que cree "más en el grupo que en las individualidades".

El técnico canario ha señalado que "para derrotar a Valencia hay que hacer las cosas muy bien durante los 40 minutos" y destacado que los valencianos "están jugando como si no hubieran cambiado de entrenador" gracias a unos "refuerzos que mantienen el nivel del bloque".

Martínez, que ha asumido los descartes durante la pretemporada de Jordan Swing y Samardo Samuels, ha anunciado "negociaciones abiertas para el fichaje de un alero" que no sabe "si llegarán a fructificar", pero no se ha mostrado preocupado si no llega porque dispone de "un grupo polivalente, con muchos jugadores que pueden alternar en varias posiciones".

El preparador bético ha admitido que "el baloncesto ha cambiado mucho en los últimos tiempos", ya que "casi todos los equipos juegan con un jugador grande" y se tiende a "tirar mucho de tres" pero a él le preocupa más unas "nuevas normas que van a traer mucha polémica" porque "las faltan antideportivas van a dar mucho que hablar".

Además, tampoco le "gusta nada la regla nueva de los pasos", ya que "nunca" le ha "hecho gracia esa forma de aplicarla"; y sólo espera que "los colegiados no sean más decisivos con estos cambios y que la gente los entienda".