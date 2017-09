Puig: Si tuviera que cesar a alguien cesaría a la líder de la oposición

València, 28 sep (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que no destituirá a ningún miembro de su gobierno pues cree que el Consell está haciendo renacer la Comunitat, y que si tuviera que destituir a alguien sería a la líder de la oposición, en referencia a la portavoz el PP, Isabel Bonig.

Puig ha contestado en el pleno de Les Corts Valencianes a una pregunta de Bonig, quien ha denunciado la falta de acción del Consell y el caos generado en ámbitos como el sanitario o el educativo, y le ha preguntado si piensa destituir a algún miembro de su gobierno.

Bonig ha centrado la mayor parte de sus críticas en la educación, la sanidad y la dependencia, con acusaciones de "sectarismo" hacia la Conselleria de Educación, de la que ha dicho que aplica "ideología pura y dura".

También ha advertido del "lío" que ha generado la Conselleria de Sanidad con el IVO, donde 35.000 pacientes de cáncer "no saben qué va a ser de su futuro" y que, según ha dicho, si deben ser asumidos por el sistema público tardarán tres años, un tiempo que no pueden esperar estos enfermos.

El president ha defendido el trabajo de todos sus consellers, y en concreto, ha asegurado que para el Consell es "irrenunciable" que los niños aprendan valenciano, castellano e inglés, y ha garantizado a los enfermos de cáncer que tendrán "la garantía de ser tratados con la dignidad que merecen".

Ha pedido a Bonig que deje de hacer "demagogia barata con el IVO", y le ha instado a decidir si está "a favor de los intereses generales de los valencianos y los pacientes o de algún amigo de partido".

Ha asegurado que el Consell quiere llegar a un acuerdo con el IVO porque es "una institución que ha servido dignamente a la sociedad", y ha pedido a su patronato, al que ha dicho que respeta, que "atienda las razones científicas y jurídicas".

Puig ha afirmado que lo que se ha hecho es "intentar adecuar la realidad de un nuevo contrato que permite la Unión Europea" y de cuya garantía está segura la Generalitat, y ha dicho no entender cuál es el problema, cuando quien firma el contrato y quien da la cara en esa cuestión es la Generalitat, no el contratante.

"No se entiende que alguien que ha estado en esta responsabilidad diga aquello que sabe perfectamente que no es verdad", ha dicho Puig, quien ha considerado que el problema es que "las puertas giratorias no funcionan adecuadamente".

La portavoz popular también ha denunciado que 4.603 personas han muerto en los últimos dos años esperando el reconocimiento de la dependencia, y ha acusado al Consell de estar creando "unos servicios sociales de low cost", al tiempo que ha destacado las nueve sentencias por falta de transparencia que acumula el Consell.

Ha recriminado también la falta de acción en infraestructuras, vivienda, agricultura, economía, justicia o hacienda, y ha preguntado a qué espera Puig para "cesar a sus consellers ante su nefasta gestión".

Bonig ha considerado que Puig acierta cuando rectifica y le ha ofrecido los votos de los 30 diputados del PP a favor a los Presupuestos de la Generalitat para 2018 si se alinea con este partido y con los empresarios y dice que "no a la tasa turística" que propone Podemos.

El president ha pedido a la portavoz popular que deje de crear conflictos y confrontaciones estériles que, a su juicio, no van a ningún sitio, y ha asegurado que si quieren dialogar y ayudar, la Generalitat está "absolutamente dispuesta a hablar de todo".

"Este es un gobierno de estabilidad, honradez y diálogo y eso es lo que aporta a la serenidad de la Comunitat Valenciana", ha defendido, y ha dicho que no va a cesar a nadie.

Sobre transparencia, Puig ha revelado una última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que reconoce que el Consell no debe entregar copia del Plan de Control Tributario aprobado para 2016, tal y como reclamaba el diputado del PP José Císcar.