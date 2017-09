La oposición tumba la ordenanza reguladora de los clubes de cannabis

Alicante, 28 sep (EFE).- La oposición al completo ha tumbado la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los clubes de cannabis de Alicante, después de que ésta redujera la distancia mínima a la que podían instalarse con respecto a colegios, centros de salud y parques públicos.

El punto se ha desestimado en el pleno de septiembre que se celebra hoy, con 15 votos en contra (PP, C's y los ediles no adscritos Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte) y 14 a favor (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís).

El documento inicial preveía una distancia mínima de 300 metros desde estos clubes a colegios, centros de salud y parques públicos, mientras que el actual reducía este requisito a 150 metros.

De igual modo, no podían convivir a menos de 800 metros más de dos clubes cannabicos, algo que, según ha desvelado la portavoz de C's, Yaneth Giraldo, también se ha modificado.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, promotor de la ordenanza, ha justificado esta modificación en "la imposibilidad de la ciudad" para acoger todos los clubes de cannabis existentes si se mantenían las distancias iniciales.

"Se requería adaptar esas distancias con el fin de no aprobar una ordenanza que pudiera incurrir en nulidad, al crear una norma de aplicación imposible; esta ordenanza pretende regular y no eliminarlas, sería absurdo", ha destacado.

La propuesta también otorgaba carácter de uso de oficina u administrativo a estos clubes, o medioambiental si se ubicaran en edificios catalogados o en proceso de estarlo.

El portavoz del PP, Luis Barcala, ha calificado esta ordenanza de "engaño" y "auténtico fraude", pues en su aprobación inicial "la distancia era un elemento esencial" para su justificación.

"El objeto, lo único en lo que se sostenía el por qué de esta ordenanza, se lo han cargado", ha incidido.

También se ha hecho eco de las informaciones que publican hoy algunos medios de comunicación, en las que se indica que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, estaría planteándose retirar las competencias en materia urbanística a Pavón.

"Es triste que esta ordenanza, y en estos términos, sea su legado al frente de urbanismo", ha subrayado Barcala.

La portavoz de C's también ha resaltado que el documento definitivo "no cumple" con lo que en un primer momento apoyaron y, por eso, han votado en contra.

Por su parte, la ex de Guanyar Alacant y ahora en el grupo de los no adscritos, Nerea Belmonte, ha criticado que la formación política "gobierne solo para las minorías" y ha advertido de que la escasa distancia con respecto a centros escolares podría acabar dándoles a los más pequeños un mensaje equivocado: "¿Tomar drogas está bien? No es el mensaje que queremos dar a nuestros hijos".

Por último, Pavón ha tachado de "lamentable" la "demagogia barata" que, según él, han hecho los grupos políticos de la oposición.

"Dan ustedes la espalda a una actividad que, mal que les pese, es legal; se ve que no quieren regular nada", ha subrayado.

El pleno sí ha dado luz verde a la aprobación inicial de la cuarta modificación del Plan Especial de la Operación Integrada del Cementerio (OI/1), que prevé la ampliación del campo santo en casi 600.000 metros cuadrados, en dos fases, y la instalación de una espacio para mascotas.