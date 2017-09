Moragues: El Gobierno quiere que haya normalidad y libertad de expresión

València, 28 sep (EFE).- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha manifestado hoy, sobre la concentración de miembros de España 2000 frente a la sede de la Societat Coral Micalet de València, que lo que quiere el Gobierno es que "haya normalidad" y se haga efectiva la "libertad de expresión".

Moragues ha señalado, en declaraciones a los periodistas tras presentar el plan de convivencia en los centros educativos, que en los últimos días han aumentado las manifestaciones y ha asegurado que los criterios del Gobierno son "hacer efectivo el ejercicio del derecho de manifestación, de reunión y la libertad de expresión, y el mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana".

Ha afirmado asimismo que lo que quiere el Gobierno es que "haya normalidad, que no haya ningún tipo de incidente, que no existan altercados, y que no se ponga en jaque el orden público", y al mismo tiempo hacer efectivo el libre ejercicio de manifestación y de libertad de expresión.

Moragues ha añadido que sobre el contenido de las protestas "en unas podemos estar más de acuerdo, en otras menos y en otras rechazarlas frontalmente", pero ha aseverado que "aquí estamos hablando de hacer efectiva la libertad de expresión manteniendo el orden público y la seguridad ciudadana".