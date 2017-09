María Oliver llevará la Senyera en la procesión del 9 d'Octubre

València, 28 sep (EFE).- La portavoz de València en Comú (ValC) en el Ayuntamiento de València, María Oliver, será la portadora de la Real Senyera en la procesión cívica del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat, según ha anunciado hoy el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

Antes de participar en la sesión plenaria de este mes, Ribó ha explicado que la junta de portavoces del Gobierno de la Nau acordó ayer que fuera Oliver quien llevara la bandera este año y que, aunque no sea operativo aún, la portavoz socialista, Sandra Gómez, lo haga el año que viene.

Esto deja fuera al PP como portador de la Senyera durante esta legislatura y, según Ribó, "parece razonable" que no lo hagan por "la peculiar situación" del grupo municipal, con nueve de sus diez concejales investigados por supuesto blanqueo.

"En 24 años, ¿cuántos la llevó? No me acuerdo", ha apuntado el alcalde, quien ha recordado que son cinco grupos municipales y todos no pueden llevarla en la legislatura y que el año pasado el portador fue el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, después de que en la manifestación de su primer año en la alcaldía fuera él el portador.

Preguntada sobre este acuerdo, María Oliver, que sustituyó como portavoz de su grupo a Jordi Peris tras su marcha en julio, ha asegurado que es "un orgullo" que su formación, que había trasladado su deseo de llevar la bandera, sea quien porte este año la enseña.

"Es una plataforma ciudadana y es muy simbólico que sea la ciudadanía que ha llegado a las instituciones la que lleve la Senyera este año", ha afirmado, a la par que ha señalado que a nivel personal es también "un orgullo" y motivo de "satisfacción".

Ha reconoció que ha pedido consejo porque, debido a su escasa corpulencia, considera que será "un esfuerzo" aunque ha recordado que ha sido madre dos veces y que los "niños pesan más que la senyera" por lo que cree que "cualquier madre está más que cualificada para llevarla".

"Además, por el momento merece la pena hacer un esfuerzo y creo que no será para tanto", ha concluido.

El portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó, ha asegurado que dejar fuera a su grupo como portador de la senyera esta legislatura "es una demostración más del talante del alcalde, de la participación y transparencia de la que tanto alardea".

Ha recordado que en la pasada legislatura, el gobierno del PP hizo partícipe al grupo socialista en dos ocasiones de ser portador de la bandera y ha achacado la exclusión de los populares a la "animadversión" que tiene el alcalde hacia su partido.

"Cuando ganemos las elecciones llevaremos la bandera y entrará en la catedral. Nos quedan dos años y trabajaremos para que se produzca y estaremos el 9 d'Octubre acompañando la Real Senyera", ha aseverado.

Sobre las palabras del alcalde de que la situación de investigados de nueve concejales no hace razonable que sean portadores, ha recordado que él no está investigado y es el portavoz, por lo que "no es ninguna excusa".

"Lo que pasa es que su animadversión no es contra los nueve concejales, es contra el PP y es una manera de excluir e intentar apartar", ha apuntado, aunque ha asegurado que "no lo está consiguiendo" porque están "liderando la oposición, a pesar de las circunstancias y esto le molesta y es una forma de no darnos visibilidad".