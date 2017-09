Los farmacéuticos proponen un modelo de atención sociosanitaria "integrador"

València, 28 sep (EFE).- El Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha presentado hoy una propuesta de modelo de atención a pacientes sociosanitarios "integrador", con la inclusión de la farmacia comunitaria, y una prestación farmacéutica "de alta calidad".

El presidente del colegio, Jaime Giner, ha señalado durante el acto de presentación, que el MICOF ha trabajado para que se implante una atención farmacéutica en el espacio sociosanitario que involucre a los farmacéuticos de los distintos ámbitos, y su propuesta supone una revisión del modelo actual para conseguir atención "accesible, de calidad y eficiente", con un modelo "colaborativo".

Asimismo, propone mecanismos para mantener la continuidad, la integración y el seguimiento de la prestación farmacéutica en el ámbito asistencial, según ha informado el MICOF en un comunicado.

El nuevo modelo que proponen los farmacéuticos defiende que el servicio, al estar proporcionado por la farmacia comunitaria, garantiza una calidad de excelencia gracias a una estandarización de los protocolos y procesos asistenciales.

Para ello, se ha elaborado un plan de formación específico para el profesional farmacéutico, promoviendo la certificación de la farmacia comunitaria.

"Para nosotros la calidad en la prestación farmacéutica sociosanitaria es un requisito fundamental para que la farmacia comunitaria, en su labor asistencial, aporte su conocimiento en la gestión de los tratamientos", ha señalado Giner, quien ha precisado que el MICOF actuaría como órgano garante en el control de las farmacias asignadas mediante la certificación.

Durante la jornada, el MICOF ha expuesto también las alegaciones al modelo presentado por la Conselleria de Sanidad, y considera que la modificación de la ley que propone "crea una situación grave de inequidad, limitando la prestación de este servicio solo y únicamente al modelo presentado por la Conselleria".

Esto supone según el colegio "un grave peligro para la salud de los ciudadanos residentes, ya que al ser el único modelo, en caso de cualquier situación que impidiera esta prestación se crearía una situación grave de suministro, y se tendría que volver a modificar la ley para solucionarlo".

Frente a esta propuesta, el MICOF asegura que su modelo "garantiza la continuidad asistencial al contar con la red de farmacias comunitarias en colaboración con los distintos niveles asistenciales de la prestación farmacéutica", y conlleva "un menor riesgo de desabastecimientos o roturas de los servicios en la labor diaria".

Por otra parte, el colegio de farmacéuticos ha denunciado que no pudo presentar alegaciones a la memoria económica porque la Conselleria no se la remitió hasta el pasado 6 de septiembre, cinco meses después de que la solicitaran, cuando el plazo "ya había finalizado".

No obstante, el análisis realizado de sus datos "demuestra grandes errores que esperamos que no se hayan manipulado conscientemente, puesto que hay partidas del ahorro contabilizadas dos veces, partidas que son insuficientes, y no han contabilizado lo que dejaran de ingresar", ha recalcado.

"El ahorro que estimaba la Conselleria de 15.430.079 euros con los datos del MICOF se reducen, siendo muy benévolos, a 2.872.560 euros de gasto", han asegurado desde el colegio, sin contar con los gastos derivados de otras partidas como las necesidades reales de personal.