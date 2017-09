Les Corts rechazan devolver al Consell la ley del taxi de la Comunitat

València, 28 sep (EFE).- El pleno de Les Corts ha rechazado hoy devolver al Consell el proyecto de ley del taxi de la Comunitat Valenciana, como pedía una enmienda de totalidad presentada por el PP y que ha apoyado Ciudadanos, mientras que el PSPV, Compromís, Podemos y los cuatro ex diputados de CS han votado en contra.

Durante el debate en el pleno, que han seguido desde la tribuna de invitados asociaciones de taxis, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, ha defendido que la norma busca mejorar las condiciones de trabajo del sector del taxi y dar un paso hacia su profesionalización y a garantizar un mejor servicio.

Ha explicado que la norma apuesta por el modelo de "un taxista, una licencia", de forma que solo las personas físicas podrán ser titulares de una autorización, sin perjuicio de que puedan contar con conductores colaboradores o asalariados, y fija un plazo de dos daños para transmitir licencias en casos de acumulación.

Salvador ha subrayado la importancia del sector en la Comunitat, donde hay más 4.700 autorizaciones, y ha destacado como novedades del texto la incorporación de cambios en las nuevas autorizaciones de taxi, a través de procedimientos de libre concurrencia, mientras que en caso de empate se otorgará la licencia a la mujer.

También se incluyen medidas para conseguir que el 5 % de vehículos sean adaptados para personas con movilidad reducida, se crea la figura de los Centros de Distribución de Servicios de Taxi, y se prevén órganos consultivos.

El diputado del PP Alfredo Castelló ha indicado que esta ley "en absoluto mejora" la situación del sector, pues no contiene "ninguna modificación significativa" salvo que hay "más obligaciones, más prohibiciones, más sanciones, se vulnera la seguridad jurídica, se va contra los derechos adquiridos y contra el principio de confianza en la Administración".

Además, ha indicado que esta ley "contra el taxi" no regula el principal problema, las licencias VTC, en el que "dejan tirado" al sector, y ha cuestionado que solo permita a las personas físicas ser titulares de licencias y que se deje "sin consejo consultivo" al sector al derogar el consejo del taxi.

La socialista Sandra Martín ha indicado que la regulación de este sector "no podía aplazarse más" y que esta ley es "necesaria y conveniente", mientras que la enmienda del PP es "una puesta en escena", no soluciona "ningún problema" y es de "una frivolidad política desmesurada".

Ha reivindicado que la Comunitat no tiene competencias para legislar sobre las VTC y que la ley ofrece "soluciones concretas" a las personas jurídicas que acumulan licencias, y ha destacado que en toda la Comunitat hay 125 titulares que tienen tres licencias acumuladas, mientras que hay 4.700 autónomos.

Castelló ha asegurado que la Comunitat sí que puede legislar sobre las VTC, como han hecho comunidades como Galicia o Cataluña, pero "otra cosa es que tengan la valentía de hacerlo", ante lo que el PSPV ha pedido que no oculten que es el ministro de Fomento el que tiene la competencia legislativa para ello.

La diputada de Ciudadanos María José García ha indicado que esta ley no es la solución a los problemas del sector del taxi y no va a suponer que sea "más competitivo" ante las VTC, por lo que, aunque discrepan de algunos puntos de la enmienda del PP, la apoyan al entender que "algo no se está haciendo bien" en la norma.

El diputado de Compromís Juan Ponce ha indicado que el objetivo de esta ley es contar con "el máximo consenso posible", garantizar la "sostenibilidad" del sector y acabar con "los problemas heredados de veinte años de gestión del PP".

César Jiménez, de Podemos, ha indicado que esta norma no es una "amenaza" al sector del taxi en global, sino que da soluciones a cuestiones motivadas por la falta de reglamentación, y ha acusado al PP de buscar "crear ruido y división".

Por otra parte, el pleno ha aprobado, por los votos a favor de todos los grupos excepto el PP, que ha votado en contra, iniciar la tramitación de una proposición de ley de Podemos para modificar la ley Forestal de la Comunitat de 1993.