Colomer: El sector rechaza por mayoría y con contundencia la tasa turística

València, 28 sep (EFE).- El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha asegurado hoy que el sector rechaza de forma "muy contundente y muy mayoritaria" la aplicación de una tasa turística.

Colomer ha realizado estas declaraciones en el Centro de Turismo de València, tras presidir la sesión extraordinaria del Consell de Turisme de la Comunitat en la que se ha abordado la resolución aprobada en Les Corts sobre el impulso de una tasa turística, a propuesta de Podemos.

"El Consell de Turisme no está a favor de la tasa y desaconseja su aplicación", ha señalado Colomer, tras expresar su máximo respeto al debate parlamentario en Les Corts.

El rechazo a esta propuesta va más allá de cualquier matiz, versiones o posibles modalidades de tasa, sobre las que no se ha debatido, según ha explicado el secretario autonómico.

Entre los motivos de este rechazo, Colomer ha destacado las contradicciones morales de gravar al sector del alojamiento que "genera empleo, marca y paga sus tributos" y que se enfrenta a un problema de proliferación de competencia ilegal, puesto que "no sería una decisión justa ni equilibrada".

Ha incidido en que "al sector le preocupa que se responsabilice al turismo de masificar o desvirtuar las ciudades y que se piense que una tasa podría subsanar estos problemas".

Según ha asegurado, en España hay ejemplos de que una tasa al sector no mejora la calidad del turismo ni contribuye a desmasificarlo.

La posición de los partidos políticos, según ha asegurado Colomer, no ha influido en el debate mantenido en el seno del Consell del Turisme.

"No se debe politizar este debate", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que "no podemos concluir que haya partidos más o menos fiscalizadores, nadie está inmaculado en política fiscal. La lógica de los partidos nos merece todo el respeto, pero la tasa no procede, en opinión del sector".

Preguntado por qué cree que hará el Consell tras escuchar al sector, Colomer ha insistido en que "el debate está en el parlamento" y que, por lo que respecta a su departamento, no contempla ningún incremento presupuestario derivado de la hipotética aplicación de ninguna tasa.

"Históricamente la posibilidad de aplicar esta tasa ha estado sobre la mesa en varias ocasiones, pero obviamente yo no sé cuál será el desenlace de esta propuesta", ha agregado Colomer.