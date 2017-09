Alicante acuerda oponerse a la tasa turística e insta al Consell a rechazarla

Alicante, 28 sep (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una declaración institucional mediante la cual ha mostrado su oposición a la implantación de la tasa turística y ha instado al Consell a que la rechace.

La propuesta ha contado con los votos favorables del PSPV-PSOE, PP (grupo proponente) y los ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, mientras que los socios de los socialistas en el equipo de gobierno, Guanyar Alacant y Compromís, han votado en contra y C's se ha abstenido.

El punto se ha debatido de forma conjunta con la declaración institucional presentada por Guanyar Alacant que pedía lo contrario, es decir, mostrar el apoyo del pleno a la tasa turística planteada por Podem CV y cuyo debate aprobaron Les Corts, si bien ha sido rechazada por no contar con más respaldos.

Antes del debate, ha intervenido el secretario general de Coepa, José Ramón Lillo, quien, también en nombre de Cepyme, ha resumido los 20 argumentos contrarios a la aplicación de la tasa que los empresarios del sector turístico acordaron hace una semana.

En su opinión, "no es una tasa, es un impuesto" y se convertirá en "un instrumento fiscal para favorecer la economía sumergida" que, además, "restará poder adquisitivo a los turistas y limitará la competitividad de las empresas".

Y ha apuntado que "Alicante nada tiene que ver con Cataluña o Baleares", dos zonas que sí tienen implantada una tasa de estas características.

El portavoz del PP, Luis Barcala, ha señalado que "la unanimidad del sector debería ser ya muy significativa" para no avalar una tasa turística que, según las estimaciones, recaudaría 30 millones de euros "frente a los 3.000 que ya genera el sector".

Por el contrario, Pavón ha indicado que su objetivo es "que haya un retorno social" de la actividad económica que genera el turismo y ha negado que se criminalice a los turistas sino que "mejora la hospitalidad" hacia ellos.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha considerado que "no se aporta nada con un sí o un no, en estos momentos" y, aunque se ha mostrado favorable a adoptar algún tipo de tasa, ha abogado por no tener prisa y tratar de llegar a "una decisión común" con el sector.

En una línea parecida se ha expresado la portavoz de C's, Yaneth Giraldo, quien ha creído que éste es "un tema demasiado importante como para ser una moneda de cambio" para que Podem apruebe los presupuestos de la Generalitat para el próximo año.

La concejala de Turismo y portavoz del PSPV-PSOE, Eva Montesinos, ha incidido en que la tasa "atenta significativamente" sobre la economía de la Comunitat y es como "lanzar una piedra contra su propio tejado".

Sobre el hecho de que otras ciudades europeas ya la tenga, ha aseverado que Roma o París "son destinos sin competencia", algo que Alicante sí tiene con, por ejemplo, Murcia, Andalucía o Canarias.

Por último, Belmonte la ha tachado de "aberración" y Sepulcre ha dicho que "está pensada para cubrir los agujeros" de la Generalitat.