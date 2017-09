Acusan de intentar un "pelotazo urbanístico" por una permuta de suelo

Benidorm , 28 sep .- Los grupos de la oposición en el ayuntamiento de Benidorm (PSPV-PSOE, Ciudadanos, Liberales y Compromís Los Verdes) han acusado hoy al equipo de gobierno de tramar un "pelotazo urbanístico" con motivo de una cesión de suelo en el Salto del Agua a cambio de unidades de aprovechamiento en el sector Armanello.

Los portavoces de los cuatro grupos han comparecido en rueda de prensa para expresar su rechazo a la fórmula que el gobierno intentó emplear para hacerse con una parcela en la zona del Salto del Agua en la que está previsto construir un patinódromo.

Se han mostrado partidarios de la instalación "pero no de la forma de hacer la operación", han explicado, "porque no hay una valoración económica del suelo" con el que se quiere compensar a los actuales propietarios de la parcela.

La propuesta fue rechazada en bloque por estos cuatro grupos en el último pleno, por lo que el gobierno les acusó de estar en contra del patinódromo.

Lo primero que han dejado claro hoy es que "en ningún punto del orden del día se hablaba de construir dicha instalación", ha indicado Juan Balastegui, de C's, que aclaraba que "lo que trajeron fue una propuesta de un convenio ya firmado por el alcalde y los propietarios para permutar una parcela de 13.000 metros cuadrados en suelo dotacional por otra en suelo que será urbanizable".

Josep Bigorra, de Compromís, ha resaltado que en el expediente "no había ni informe de Intervención, ni valoración ni había pasado por la Comisión de Armanello y sin una planificación urbanística". Además ha calificado de "despreciable" que "nos acusen de no querer el patinódromo".

El socialista Rubén Martínez ha acusado al PP de utilizar la futura instalación "para desviar la atención del pelotazo urbanístico a cambio de terrenos en Armanello".

Martínez ha rechazado la posibilidad de que los propietarios del suelo demanden al ayuntamiento por su derecho a ser expropiados "porque en la cláusula cuarta del convenio se deja claro que la cesión está condicionada a la aprobación por el pleno".

La liberal Gema Amor ha instado al equipo de gobierno a que "se dé cuenta ya de que está en minoría y a que consensúe y dialogue con la oposición".

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha puntualizado al respecto que la valoración económica de las unidades de aprovechamiento no se ha realizado "porque el sector Armanello está desprogramado y hasta que no se programe y tenga cargas de urbanización no se puede saber".

Caselles ha añadido que el portavoz socialista "conoce perfectamente cómo está el ayuntamiento para ceder unidades de aprovechamiento porque él fue concejal de Urbanismo", y ha recordado que el exalcalde socialista Agustín Navarro "también utilizó las unidades de aprovechamiento de Armanello en los convenios que realizó con los propietarios del sector APR-7".