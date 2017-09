Ramírez: "Quiero pagar los gastos de este procedimiento, no de los anteriores

Alicante, 27 sep (EFE).- Juan Carlos Ramírez, presidente del Hércules CF, ha explicado esta tarde que ha roto las negociaciones con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la compra de las acciones del club al considerar que en los gastos notariales se han añadido costes que no corresponden al proceso.

El presidente, en representación de la empresa Kuntajara, había sido el adjudicatario tras presentar una oferta de 508.000 euros por las acciones y el derecho de crédito en la subasta realizada por el IVF, pero esta mañana ha roto el acuerdo al no estar de acuerdo con los 100.000 euros añadidos que debía pagar por los gastos notariales de la operación.

"Cinco minutos antes de la firma me encuentro una sorpresa mayúscula porque se me comunica que hay 100.000 euros de gastos y es algo que no entiendo", dijo Ramírez, quien mostró a los periodistas la escritura de la compra y el cheque con el que pretendía realizar la compra.

Ramírez acusó a Manuel Illueca, director del banco del Consell, de decir "verdades a medias". "Entendemos que tenemos que pagar los gastos de este procedimiento, pero no de los anteriores", insistió.

"Si te compras una casa es ya con unos gastos que van en el precio, no con cargas y gravámenes añadidos", dijo el empresario vasco, quien reiteró que "no sé de donde salen esos 100.000 euros".

"Espero que Illueca rectifique por la importancia que tiene esto para el club, para los alicantinos y la provincia porque no es coherente lo que han hecho", lamentó.

Ramírez recordó que tiene "muchas piedras en el camino" en su lucha por salvar al Hércules y acusó a Illueca de tener un excesivo protagonismo en los medios.

"Él no puede faltar al respeto al presidente del Hércules", apostilló. El dirigente deseó que por el bien de la entidad "se solucione esto cuanto antes" porque recordó que está en juego la viabilidad del Hércules.

"Illueca no está aportando nada a la solución del Hércules. Yo tiro del carro lo mejor que sé y puedo. Yo me juego mi dinero, pero Illueca el de todos los valencianos", añadió Ramírez, visiblemente enojado.

El empresario calificó la cláusula 14 del contrato, en la que se recoge que el comprador debe correr con los gastos de notaría, es "confusa".

Paralelamente a la rueda de prensa, el club ha colgado en su página web un comunicado oficial en el que explica su versión de lo sucedido esta mañana en una notaría de Valencia.

En el comunicado, el club considera los gastos de 100.000 euros como "inasumibles por su improcedencia", ya que entiende que la compra de las acciones era "libre de cargas y gravámenes".

"Confiamos en que el IVF desista de esa pretensión y formalicemos esa escritura", concluye la nota.