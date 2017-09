PSPV y Compromís ven perjudicial para la Comunitat prorrogar los PGE de 2017

València, 27 sep (EFE).- El PSPV y Compromís ven perjudicial para los valencianos la posibilidad de que el Gobierno central prorrogue los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ante la imposibilidad de sacar adelante las cuentas del próximo año por falta de apoyo parlamentario.

El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha asegurado que cada día que se retrase el presupuesto en España o cada día que se aplace la reforma del sistema de financiación autonómica es "un sopapo a la Comunitat Valenciana".

"Ya estamos hartos" de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "en una mezcla de incompetencia y pocos diputados en el Parlamento, sea incapaz de hacer propuestas razonables que sean capaces de resolver los problemas que él mismo ha creado en esta Comunitat", ha manifestado en los pasillos de la Cámara autonómica.

Ha advertido de que las inversiones "no llegan con un presupuesto prorrogado" y ha añadido: "Ni siquiera las promesas, de las que dudamos, llegan con un presupuesto prorrogado".

Según Mata, es "imperativo que en Madrid alguien tome las riendas de nuestro destino y que seamos capaces de articular un presupuesto rápido, que tenga en cuenta nuestros desafíos históricos y salde cuentas con el pasado".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Compromís, Fran Ferri, ha dicho que la posibilidad de que se prorrogue el presupuesto es "una noticia muy negativa para los valencianos que demuestra que el Gobierno no tiene ni la capacidad ni las ganas de modificar el sistema de financiación" ni de cambiar unas cuentas que dejaron a esta región "a la cola el año pasado".

"Los valencianos necesitamos que se modifiquen" los Presupuestos de 2017 y el sistema de financiación, ha asegurado Ferri, quien ha recordado que Les Corts han aprobado "un montón" de declaraciones institucionales y diferentes iniciativas en ese sentido.

Sobre la reforma del sistema de financiación, Ferri ha dicho que después de ver que probablemente se prorrogarán los Presupuestos Generales del Estado de 2017, "quiere decir que el sistema de financiación no se solucionará", lo que considera "una noticia muy negativa para los valencianos".

El portavoz parlamentario de Compromís ha instado al Gobierno a hacer "un esfuerzo para que los valencianos no sigan siendo ciudadanos de segunda".

Desde Podemos, su diputado César Jiménez ha considerado que el Gobierno demuestra que no está a lo que tiene que estar pues tendrá que prorrogar los presupuestos "seguramente porque veía que no tenía todos los apoyos necesarios, y seguramente no los tenga por la política de excepcionalidad que están empleando en la cuestión catalana".

"Todo se debe a la falta de voluntad para discutir un modelo de Estado y de financiación con otras partes pausadamente y sin esta sensación de amenaza que tenemos en algunos territorios si no nos atenemos a los que dice estrictamente el Gobierno", ha indicado.