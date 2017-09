Garbajosa vincula el modelo ACB y el futuro de Gasol al acuerdo FIBA-Euroliga

València, 27 sep (EFE).- Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, vinculó hoy la negociación de un nuevo modelo de Liga ACB con dieciséis equipos a un posible acuerdo entre la FIBA y la Euroliga para acoplar sus calendarios y señaló que de todo ello depende que Pau Gasol pueda volver a la selección.

El acuerdo al que se refiere afectará las ventanas establecidas para los partidos de selecciones nacionales de los meses de noviembre y febrero, ya que la FIBA hizo llegar el lunes a la Euroliga una propuesta al respecto.

Esta oferta implica retrasar dos días el inicio de estas 'ventanas', hasta el miércoles, para jugar el viernes y no el jueves y que la competición europea hay pasado previamente sus partidos al martes.

Garbajosa, en el acto de presentación de 'L'Alqueria del Basket,' una nueva instalación del Valencia Basket para el baloncesto de formación, se mostró esperanzado porque en un tiempo "se pueda hablar del 'Pacto de L'Alqueria' y agradeció la propuesta realizada por la federación internacional.

"Hay espacio para el acuerdo. La propuesta de FIBA probablemente no es perfecta, pero hay una cosa muy clara y de agradecer propone algo con sentido y coherente, lógico, en lo que habría que trabajar pero que demuestra las ganas que hay en el mundo federativo para compatibilizarse con el mundo club", señaló en declaraciones a Efe.

Además, subrayó que en caso de que no se llegara a un acuerdo, puede estar en peligro que un referente como Pau Gasol vuelva a jugar con la selección, pues España podría no clasificarse para el Mundial y los Juegos Olímpicos si no se puede contar con los jugadores de clubes de Euroliga.

"Tenemos el gran honor, la gran suerte de tener un referente no del baloncesto sino del deporte como es Pau que dice que quiere estar, que quiere competir en el Mundial y en los Juegos Olímpicos, pero esta situación puede jubilarle", agregó.

"Podemos tener la gran desgracia de no poder volver a verle con España en una competición internacional por no haber podido contar con jugadores suficientes para poder clasificarnos", añadió.

Garbajosa recordó que hay veinte jugadores con opciones de ir a la selección española que actualmente juegan en equipos de Euroliga.

Además, el presidente de la FEB vinculó también a este acuerdo la posibilidad de aceptar el nuevo modelo de competición propuesto recientemente por la ACB que reduciría a uno los ascensos de las dos próximas campañas para llegar a una competición de dieciséis equipos.

"Fue una sorpresa el anuncio y nos causó incluso estupor", dijo Garbajosa, quien recordó que una comisión de la Liga y otra federativa habían llegado hace meses a un pacto con la supervisión del Consejo Superior de Deportes.

"Ahora la asamblea de la ACB lo ha tumbado. No lo entendimos, tendrán sus razones y no soy yo quién para meterme en la asamblea pero cuando se llega al acuerdo nos sorprendió muchísimo", reconoció.

Garbajosa recordó que el 1 de julio se aprobó en la asamblea de la FEB y con presencia de los clubes ACB el calendario, las bases y los reglamentos.

"Ahora, dos meses más tarde, hay que volver a trabajar sobre ello. Estamos dispuestos, pero dentro de un mes y medio tenemos unas 'ventanas' y nos jugamos que España esté tres años sin competiciones internacionales", deslizó.

Garbajosa alabó el "encomiable y muy necesario" trabajo de los clubes pero subrayó que "las selecciones son la bandera de todo el trabajo que hacen clubes 'top' y otros muy pequeñitos, canteras, clubes femeninos y masculinos.

"No podemos permitir que nuestra selección, por temas de este tipo, esté hasta tres años sin representar a nuestros país en competiciones internacionales. Es un riesgo que no podemos correr".