Aquae Talent Hub: cuando hay pasión por algo, se puede cambiar el mundo

Elche , 27 sep .- La pasión y la lucha por una idea a través de la innovación, la imaginación y también el talento pueden ser las herramientas claves para conseguir ser diferente al resto y con ello aspirar a cambiar el mundo, pero sabiendo comunicarlo.

Esta es alguna de las ideas que se han puesto de manifiesto en la V edición del Aquae Talent Hub, un lugar de encuentro donde compartir conocimiento y potenciar el talento, así como reflexionar y divulgar sobre emprendimiento e innovación, organizado por la Fundación Aquae, la empresa de gestión del agua Hidraqua y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

La ciudad de Elche ha vuelto a acoger esta iniciativa innovadora (tras la primera edición en febrero) y después de que más de 2.000 personas hayan disfrutado de esta experiencia en Murcia, Málaga, Santiago de Compostela, Pontevedra, Sevilla, Huelva, Orense y Granada.

La editora neoyorquina afincada en Barcelona Valerie Miles ha dado las claves de la innovación cultural y su combinación con el talento y los nuevos modelos de negocio en una 'masterclass' celebrada en el salón de actos del edificio Altabix del campus ilicitano de la UMH.

Ha destacado el papel de la comunicación y el poder de la palabra: "Una idea, por muy buena que sea, no existe hasta que no la comunicáis", y ha dejado claro que esta idea "no sale de la nada sino del espíritu del momento en el tiempo".

Esta escritora, profesora, periodista cultural y cofundadora de la revista Granta en Español ha destacado la importancia de la imaginación y la innovación para sacar adelante una idea, pero también hay que "estar atentos a la oportunidad en el momento que llega, para en ese momento tener una historia que nos haga únicos".

Miles ha dejado claro que no hay edad para tener una idea y ha sugerido que "no debemos temer ser incómodos".

Así, ha apuntado que el camino de la innovación y la imaginación puede ser muy largo, "como si de un desierto se tratase" hasta que esa idea se convierte en realidad".

"No es algo rápido cambiar el mundo. Hay que pelear mucho y ponerle pasión, y sobre todo disfrutar, porque de lo contrario vas a sufrir".

Durante el encuentro ha hecho referencia a personas que le han servido como modelo en el futuro, caso de la editora de Vogue Diana Vreeland, que afirmó en su día "no des al público lo que quiere sino aquello que no sabe que quiere aún".

De esta forma, Miles, enamorada de la lengua española, apostó a principios de los 2000 por un concepto que no existía hasta ese momento: una revista literaria en español, la edición en habla hispana de Granta y decana de las ediciones internacionales, en la que mostrar y dar voz a jóvenes escritores.

"Nosotros supimos ver el talento de esos escritores", ha confesado Miles, quien ha afirmado que unos años después uno de ellos, la argentina Samanta Schweblin, ha sido una de las finalistas del premio Booker, uno de los premios literarios más prestigiosos de habla inglesa.

La sesión de Aquae Talent Hub se ha iniciado con un taller en el que explorar el proceso creativo y la generación de ideas de una forma diferente, liderado por Irene Lapuente, física de formación y experta en Comunicación y Pedagogía, así como cofundadora de La Mandarina de Newton, empresa que une ciencia y tecnología para fomentar la creatividad.