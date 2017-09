El detenido de Vinaròs asiste al registro de su casa y de una furgoneta

(Actualiza la VL5121 con el registro que se lleva a cabo también en la carnicería donde trabaja el sospechoso)

Vinaròs , 22 sep .- El joven marroquí detenido hoy por su supuesta relación con la célula yihadista que cometió los atentados de agosto en Cataluña ha asistido al registro del domicilio de Vinaròs en el que vive con unos tíos suyos y después ha acompañado a los agentes en la inspección de una furgoneta blanca.

El registro de la vivienda, situada en la calle Yecla del grupo Virgen del Carmen de Vinaròs, de tradición pesquera y con amplia presencia de población inmigrante en los últimos años, ha finalizado sobre las 14.30 horas.

Dos agentes de la Guardia Civil han bajado a la calle junto al joven, esposado y que asistido al registro de una furgoneta de color blanco y con matrícula de Valencia que permanece aparcada en una de las salidas del edificio de viviendas donde ha tenido lugar la operación desde las seis de esta mañana.

Antes de que bajara el sospechoso con los agentes, miembros de la Policía Científica han sacado numerosas bolsas y maletas del interior de la vivienda.

Posteriormente, el detenido ha sido trasladado en un furgón de la Guardia Civil hasta la tienda de alimentación y carnicería que regenta su tío y en la que trabaja, en la avenida de la Libertad del mismo municipio castellonense.

Agentes de la Benemérita y de la Policía Científica permanecen en su interior con el sospechoso, mientras cada vez más vecinos y curiosos se agolpan en sus inmediaciones ante el dispositivo policial montado.

Sabrina Maza, una clienta habitual de la tienda, se dirigía precisamente hacia ese local cuando ha llegado la comitiva policial y ha mostrado su extrañeza al conocer la noticia de la detención del joven: "Imposible, yo creo que no. ¿Cuándo? El chico siempre está ahí. No pongo la mano en el fuego por nadie pero es imposible".

Otra clienta, Montse Peydró, ha asegurado que el joven es muy atento y que "nunca jamás" lo hubiera sospechado, por lo que ha reconocido sentirse muy sorprendida por lo ocurrido.

Previamente, un vecino del piso de enfrente a donde reside el detenido, Juan Luis Hens, ha señalado que nunca sospechó "nada" acerca del joven marroquí, "un chaval de veintipico años" con el que se ha cruzado "dos o tres veces".

"Los vecinos me han dicho que -el operativo policial- ha empezado a las cuatro -de la madrugada-, pero a mí me ha despertado el perro a las seis. He mirado por la mirilla y estaba tapada y me he asustado", ha reconocido.

"Entonces he salido al balcón y he visto el despliegue de la Guardia Civil. Entraban en mi portal y he pensado: 'Vienen a por los marroquíes'", ha declarado este vecino, quien al ser preguntado si sospechaba de ellos, ha respondido: "No, pero como estamos en alerta...".

Ha explicado que apenas ha tenido contacto con el tío del joven detenido y ha añadido que ha hablado con él esta mañana y estaba "llorando y muy chafado" porque "no sospechaba que pudiera estar implicado" supuestamente en los atentados de Cataluña.