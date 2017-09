Desarticulada una red que estafó 150.000 euros mediante el timo del nazareno

València, 22 sep (EFE).- La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a cuatro personas y ha desarticulado una red que supuestamente estafó, mediante el timo del nazareno, 150.000 euros a once personas en las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Sevilla, Murcia, Valencia y Alicante.

Según fuentes policiales, la investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando una empresa de Las Pedroñeras denunció que había realizado una transacción de ajos y que el comprador había desaparecido sin haber pagado la mercancía.

Durante la operación, denominada "Escopa", los agentes averiguaron que el "modus operandi" que utilizaba la red era que un hombre, que se identificaba como comercial de una empresa de hostelería, utilizando sus filiaciones y medios de contacto, comunicaba con firmas dedicadas a la comercialización de frutas y hortalizas acordando la compra de partidas de productos.

Los vendedores verificaban que las empresas a las que supuestamente estaban realizando las ventas eran solventes, y autorizaban el envío de sus mercancías.

Transcurrido el tiempo, al no cobrar la transacción y comprobar que el comprador no respondía a sus llamadas, contactaban con las empresas donde les manifestaban que no conocían a esa persona.

Los miembros de la red, por su parte, una vez que las mercancías eran trasladas desde el lugar de origen hasta unas naves situadas en Madrid, se hacían cargo de los distintos productos y los trasladaban a comercios minoristas de la provincia madrileña, donde eran puestos a la venta al público.

Los agentes siguieron como principal indicio la trazabilidad de las mercancías, y descubrieron que todos los comercios donde los productos eran puestos a la venta minorista se encontraban en Madrid.

Posteriormente la investigación se centró en un individuo de mediana edad domiciliado en Villanueva del Pardillo, y se comprobó que junto a su mujer y sus dos hijos formaban una organización dedicada a este tipo de estafas.

Tras determinar la implicación de todo el clan familiar en los hechos investigados, los agentes procedieron a la detención del cabecilla de la organización, un hombre de 59 años y con antecedentes policiales, pero éste huyó en un vehículo a gran velocidad cuando iba a ser identificado e intentó atropellar a un Guardia Civil.

El fugado estuvo en paradero desconocido durante diez días hasta que, tras diversos dispositivos de vigilancia, pudo ser nuevamente localizado y finalmente detenido. También fue detenida su mujer, de 61 años, y los dos hijos, de 39 y 32 años, respectivamente.

La investigación se ha saldado hasta el momento con el esclarecimiento de once delitos de estafa cometidos en las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Sevilla, Murcia, Valencia y Alicante.

Al cabecilla de la trama se le atribuyen además 9 delitos de usurpación de estado civil, un delito de falsificación documental, un delito de atentado a agente de la autoridad, otro de extorsión y otro de usurpación de funciones.

En la operación también se ha investigado a cuatro personas de entre 30 y 56 años de edad como supuestos autores de un delito de receptación, al tratarse de los titulares de las tiendas donde se vendían los productos al público.

Las diligencias junto a los detenidos e investigados han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de San Clemente, que ha decretado el ingreso en prisión del principal encausado.