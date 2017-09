Cristian Galas: "Queremos que El Collao vuelva a ser temido por los rivales"

Alcoy , 15 sep .- El defensa del Alcoyano, Cristian Galas, aseguró que afrontan la visita del Villarreal B con ganas de romper la racha negativa como local y celebrar la primera victoria de la temporada en casa.

"La última derrota contra el Cornellà nos hizo mucho daño. Después de aquel traspiés el equipo ha ido mejorando y queremos que El Collao vuelva a ser ese campo temido por los rivales que lo visiten, que sumemos de tres en tres y se escapen pocos puntos. La gente debe estar más tranquila y confiada en el equipo", indicó.

Cristian reconoció que como castellonense y jugador que ha estado durante nueve temporadas en la cantera del Villarreal, la visita del domingo sea un partido especial para el zaguero.

"Fueron muchas temporadas en esa casa y es normal que tenga el cariño por alguien que te lo dio todo en su momento. No va a ser un partido fácil, tendremos de trabajar mucho. Sobre todo son peligrosos cuando tiene el balón, ahí atesoran mucha calidad y pueden hacer daño a cualquier equipo", explicó.

Galas llegó al Alcoyano cedido por el Albacete apenas unos días antes del debut liguero pero ya fue titular ese domingo en casa del Llagostera y desde entonces ha disputado todos los minutos.

"Me he acoplado muy bien al equipo y me siento muy cómodo. Ahora lo que quiero es que ganemos partidos y el equipo vuelva a estar arriba en la clasificación", concluyó.