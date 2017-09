El Consell abrirá una reflexión sobre la tasa turística y primará la calidad

València, 15 sep (EFE).- El Gobierno valenciano abrirá una reflexión sobre la posibilidad de aplicar una tasa turística en la Comunitat Valenciana, en la que primará "la calidad" sobre "la prisa" con el fin de atender la diversidad y complejidad de este territorio.

Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras el pleno del Ejecutivo, después de que ayer Les Corts aprobaran una propuesta de Podemos que pide crear un impuesto sobre la actividad turística, que contribuya a mejorar las infraestructuras y el desarrollo del sector turístico.

Oltra ha afirmado que el Consell estudiará y tratará la propuesta "con el respeto que merece cualquier resolución de Les Corts", y ha rechazado mostrarse a favor o en contra de la implantación de esta tasa pues "el si y el no, no siempre dan respuestas a todo".

Ha considerado que se trata de "una propuesta abierta, no cerrada ni tasada", a partir de cual, ha dicho, el Consell abrirá una reflexión y actuará en consecuencia.

Para la vicepresidenta, surgen preguntas como cuándo, cómo y quién regula este impuesto, si será plano o por tramos, si es para todo el territorio o no, preguntas que entiende que son "complejas" y que no se pueden responder con un si o un no.

A su juicio, "no puede ser un escenario de café para todos", pues no es lo mismo un hotel de cinco estrellas que una casa rural o una zona de gran afluencia turística que una zona despoblada del interior, y ha señalado que "en este marco complejo se ha de hacer una reflexión sobre nuestra realidad diversa".

Preguntada obre si esa reflexión puede ser rápida, Oltra ha respondido que debe ser "buena" y atender a esa complejidad, y aunque ha defendido que el Consell no es precisamente lento y que cuanto antes se haga mejor, ha afirmado que "entre la calidad y la prisa" elegirán la calidad.

La vicepresidenta se ha mostrado convencida de que esta cuestión no generará una división en el Gobierno valenciano porque, según ha dicho, aunque puede haber diferentes opiniones, en el Consell se escuchan, se respetan y se convencen, algo que, a su juicio, "garantiza la unidad".