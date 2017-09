Bonig : el PSPV miente al hacer una cosa y hacer otra con tasa de turismo

Castellón, 15 sep (EFE).- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado hoy que el PSOE "miente" sobre la tasa turística porque "dice una cosa y luego hace otra" y ha asegurado que el tema se está tratando de manera "frívola".

Bonig, que ha hecho estas declaraciones hoy en Vila-real donde se ha reunido con el equipo directivo del CEIP José Soriano Ramos, ha ha recordado que su partido está "radicalmente en contra de la tasa turística", después de que ayer Les Corts aprobaran una propuesta de Podemos para implantar este pago, con los votos a favor de Podemos y Compromís, la abstención del PSPV y los votos en contra del PP.

Isabel Bonig ha aseverado que el "tripartito" tiene "peleas continuamente" y el PSPV-PSOE "no es soberano, sino que está en manos de Podemos y Compromís". La tasa turística, a su juicio, "es una imposición de estos partidos".

Compromís y Podemos, ha agregado Bonig, "siempre han dicho que estaban a favor de la tasa, pero el PSPV-PSOE y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, mantienen un discurso de no a la tasa y luego se abstienen".

Con esa abstención, ha añadido, los socialistas "han permitido que vaya adelante una propuesta para su estudio y no tenemos duda de que acabará imponiéndose porque tanto Compromís como Podemos así lo han establecido".

El PP, ha agregado Bonig, seguirá "presentando mociones e iniciativas en Les Corts para que no se apruebe, pues en estos momentos no es necesaria porque se está produciendo una recuperación del sector y lo que hay que hacer es apoyarlo y no poner una tasa turística que nos hace menos competitivos".

Bonig ha explicado que "no es solo el turismo de alta gama sino que determinados destinos de la Comunitat Valenciana tienen directamente en España competidores y esta tasa nos hace menos competitivos y menos atractivos".