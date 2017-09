El MIM de Sueca apuesta por "las artes de calle" y los "espacios insólitos"

València, 14 sep (EFE).- La tercera jornada de la 28ª edición de la Mostra Internacional de Mim (MIM) de Sueca acogerá mañana una exhibición de "artes de calle" y "espacios insólitos", junto a espectáculos de "teatro gestual", según han informado fuentes de la organización.

Hasta el 17 de septiembre, Sueca contará con diferentes representaciones, tanto callejeras como otras de "sala", entre las que se encontrarán vanguardias gestuales, circenses y de danza.

La compañía mallorquina La Mecànica presentará por primera vez en la Comunitat Valenciana su espectáculo itinerante "Els Rabinovich", que combina el teatro, la música y el 'clown', en la Plaza del Ayuntamiento de Sueca entre las 18:00 horas y las 20:15 horas.

La compañía de teatro Xa Teatre, de Vila-real, representará una escena acrobática de humor entre dos bailarinas que luchan por el protagonismo absoluto durante una audición de danza clásica, en el mismo lugar a las 18:45 horas.

Una hora después lo harán los catalanes Brincadeira, que actuarán con su fusión musical acompañada de coreografías de expresión corporal con el objetivo de "buscar una sonrisa en el silencio".

En el teatro de sala, a las ocho de la tarde, se estrenará "Pluja", obra ganadora del premio Innovación en la Fira de Titelles de Lleida, y, a las once de la noche en el Poliesportiu Cobert se pondrá en escena "All genius, all idiot" de los suecos Svalbard, que trata de "los absurdos de la vida".

Además, en la fachada del Ateneo del Socorro, el artista Andrés Blasco ofrecerá "A la balconada", en el que combinará música experimental y "cine de monstruos" con estética retrofuturista.

En el Centro Municipal Bernat i Baldoví estará "Hullu", premio al Mejor Espectáculo en la Fira de Titelles de Lleida y en el Festival TAC de Valladolid, en el que se planteará el tema de los trastornos mentales.

Por último, el festival cerrará la jornada a medianoche con el estreno en la Comunitat de FAR, un espectáculo de danza aérea de la compañía catalana Cia.