Jiménez pronostica un partido "rocoso y complicado" ante el Peña Deportiva

Elche , 14 sep .- Adrián Jiménez, defensa del Elche, pronosticó hoy un partido "rocoso y complicado" para el equipo ilicitano, actual líder del grupo III, en su visita al Peña Deportiva de Ibiza.

"Será un partido más intenso que de toque", dijo el central, quien indicó que el Elche llega al encuentro "en buena dinámica y con ganas de mantenerla".

El jugador alertó de la dificultad del rival y de su terreno de juego, de césped sintético. "Nos van a esperar atrás y es un equipo difícil de hacerlo gol", explicó Jiménez, quien pese a haber jugado hasta la fecha como lateral recordó que su posición natural es la de central.

Adrián Jiménez advirtió que la actual racha de goleadas del Elche, que suma tres victorias contundentes en la Liga, no ha descentrado al equipo, que se encuentra preparado para afrontar partidos más igualados.

"Las cosas están saliendo bien, pero sabemos que llegarán partidos complicados y hay que estar atentos", afirmó el jugador madrileño, quien indicó que el liderato será una motivación añadida para los rivales "porque todos quieren ganar al primero".

El defensor calificó de "increíble" que el Elche esté cerca de alcanzar los 9.000 abonados en Segunda B y agradeció el apoyo de la grada en los partidos como local "desde el minuto uno".

Jiménez confió en que el equipo ilicitano logre mantener la actual dinámica positiva. "Con humildad y trabajo intentaremos que sea un año muy bonito", agregó.

El ex jugador del Toledo no se atrevió a nombrar los equipos favoritos de la competición "hasta que acabe la primera vuelta y nos enfrentemos todos" y aseguró que la plantilla no piensa aún en el derbi de Copa ante el Hércules.

"Solo pensamos en el domingo porque son tres puntos muy importantes. Cuando pase ya se hablará del siguiente partido", concluyó.