Compromís: El PP pasa de la política de campanario a la política de castillos

València, 14 sep (EFE).- La diputada de Compromís en Les Corts Mireia Mollà ha acusado hoy al PP de pasar de hacer "política de campanario a política de castillos y murallas", pues ha presentado un centenar de propuestas en el debate sobre el estado de la Comunitat sobre castillos, algunos de los cuales "no existen".

"Que se ría Trump de los muros", ha afirmado Mollà, quien ha preguntado si la portavoz del grupo popular, Isabel Bonig, habló sobre murallas y castillos en su discurso de ayer, pues sobre este deberían versar las propuestas, o más bien el PP las ha utilizado para "bloquear" el debate, ya que en total ha presentado un millar de iniciativas.

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha afirmado que no cree que sea "digno desprestigiar el patrimonio histórico y turístico" de los valencianos, como en su opinión ha hecho Mollà con estas afirmaciones.

La diputada de Compromís ha reivindicado que todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han llegado un acuerdo para limitar el número de propuestas que presentan y así hacer más "útil y atractivo" a la ciudadanía este debate, y ha acusado al PP de optar por el "bloqueo" y quedarse así al margen de acuerdos.

Ibáñez ha replicado que el Consell quiere "imponer" a los grupos de la oposición una "mordaza" y que a Mollà "le molesta la actividad parlamentaria", una afirmación que esta ha calificado de "atrevida", mientras que ha insistido en que el PP, "de forma premeditada, ha bloqueado la capacidad de llegar a acuerdos".

El diputado popular ha defendido la necesidad de instar al Consell a que cumpla los compromisos que se aprueban en este debate, pues el año pasado "se dejó por cumplir más de 90" propuestas de resolución, aunque sea "casi vergonzoso" tener que hacer esta exigencia al Gobierno valenciano.

Por otra parte, Ciudadanos ha defendido una propuesta que pide que el Consell destituya al conseller de Educación, Vicent Marzà, ya que según ha explicado la diputada Mercedes Ventura se ha dedicado a seguir "la hoja de ruta de sus políticas nacionalistas" y ha aplicado la "imposición" y el "chantaje" en el plurilingüismo.

La diputada socialista Ana Besalduch ha explicado que el cese de un conseller es una potestad "exclusiva e intransferible" del president de la Generalitat, no del Consell, pero en todo caso se ha preguntado si no les gusta que las familias no paguen los libros de texto, que hayan aumentado las becas de comedor, se hayan reducido las ratios de alumno o se hayan recuperado 4.000 profesores.