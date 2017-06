Villegas: Si Marí no comparte el proyecto de Cs debe irse y dejar el escaño

Madrid, 6 jun (EFE).- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que el exportavoz de Cs en Les Corts Valencianes Alexis Marí debe "retirarse" si no está de acuerdo con el proyecto del partido y dejar también el acta de diputado.

"Es una cuestión de pura lógica", ha afirmado Villegas en el Congreso después de que ayer la portavoz de la formación naranja, Inés Arrimadas señalara que a Marí solo le queda dejar sus cargos después de sus continuos ataques al partido y a algunos de sus dirigentes.

No se trata de "enseñar la puerta de salida a nadie", ha subrayado el "número dos" del partido sino de que cuando uno no sintoniza con un proyecto, salvo matices, y no quiere luchar para que salga adelante "es mejor actuar en consecuencia y retirarse".

La dirección de Ciudadanos, según fuentes de la formación, no ha abordado la situación de Marí ni ha hablado de posibles sanciones o de pedirle el acta de diputado por su comportamiento.

Relevado como portavoz el pasado 24 de abril, Marí, junto a su mujer, Carolina Punset, eurodiputada de Cs, llevaba varios meses criticando a la dirección y el rumbo político que estaba tomando, unas críticas que el sábado personalizó en Toni Cantó a través de Twitter después de que éste le invitara en una entrevista a dejar Cs y el escaño si no se sentía representado por el partido.

Comentarios que se suman a los últimos ataques del exportavoz a su partido por apoyar los Presupuestos Generales del Estado, en los que, a su juicio, no han defendido los intereses de los valencianos que estaban recogidos en el programa electoral.

Hoy Marí, en declaraciones a EFE y respondiendo a Arrimadas, ha asegurado que quienes deben dejar el cargo son "aquellos que se presentan con un programa electoral y lo quieren variar a mitad de carrera".

Alexis Marí fue sustituido por María del Carmen Sánchez después de dos años de legislatura al perder la confianza de la ejecutiva de Rivera por sus críticas reiteradas a la dirección y también por no estar del todo satisfecha con el trabajo parlamentario que se ha hecho durante los dos primeros años de la legislatura.

De los trece diputados que tiene la formación naranja en Les Corts, hay cuatro díscolos (el propio Marí, Domingo Rojo, David de Miguel y Alberto García) que llegaron a barajar la posibilidad de dejar Cs para integrarse en la Cámara como diputados no adscritos, aunque luego lo descartaron.