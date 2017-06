Vicente Pérez, piloto invitado para la carrera de Barcelona

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El piloto valenciano Vicente Pérez, del equipo Reale será piloto invitado en el Gran Premio de Cataluña de Moto3 que este fin de semana se disputa en el circuito de Barcelona.

Pérez, de 19 años y nacido en Cullera ya disputó el Gran Premio de España que se disputó en Jerez de la Frontera, en donde no pudo acabar la prueba al sufrir una caída.

"Va a ser muy bueno porque en dos semanas será la carrera del FIM CEV en barcelona y me servirá de entrenamiento, pero estoy muy motivado para hacerlo bien en ambos campeonatos y físicamente estoy avanzando mucho y cada vez me siento más fuerte", afirma Pérez.

"El circuito de Montmeló me gusta bastante, no he rodado mucho ahí pero creo que podremos hacer una buena carrera; ganar la carrera es muy difícil, pero entrar en los punto podría ser y nos vendría muy bien al equipo y a mí", reconoció el piloto de Cullera.

Vicente Pérez es séptimo, con 16 puntos, en el FIM CEV Repsol de Moto3 y correrá la tercera prueba, entre el 16 y 18 de junio, también en el trazado catalán.